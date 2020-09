"Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. Madrid, ¿qué es si no es España? Madrid es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid y todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto y es algo que siempre pasa". Son las palabras de Isabel Díaz Ayuso, pidiendo un trato especial para Madrid durante su rueda de prensa este lunes con el presidente del Gobierno (y con 24 banderas) ante el recrudecimiento de la pandemia en su Comunidad y el confinamiento selectivo de 37 áreas sanitarias.

Y aún añadió más: "¿Qué le pasa a Madrid? Que es su forma de ser también. Es esa densidad, es esa libertad, son esos horarios... Cualquier domingo, a cualquier hora, uno puede comprar en cualquier tienda... Se dan circunstancias que no se dan en otras Comunidades Autónomas, y nos haríamos trampas al solitario si pensáramos que esta comunidad y esta capital pueden ser tratadas como las demás".

Relacionada: "Isabel Díaz Le Pen": Ayuso cuela un mensaje relacionando la covid con delincuencia, okupas y menores extranjeros

Sus palabras han abochornado a muchos madrileños y a muchas madrileñas. Una de ellas ha sido la presentadora y humorista Ana Morgade. En un tuit ha expresado su parecer ante esas palabras de la presidenta: "Ésta es la filosofía chulesca y prepotente que hace que nadie quiera turistas madrileños en su ciudad o en su pueblo".

Ésta es la filosofía chulesca y prepotente que hace que nadie quiera turistas madrileños en su ciudad o en su pueblo. ???? Como madrileña que soy, me muero de vergüenza, amigas. https://t.co/dSDb7RlX4p

Su mensaje lleva ya varios miles de retuits y de "me gusta", y otros muchos usuarios de la red se han sumado a la crítica:

Como madrileño, estas palabras no me representan https://t.co/9vQVobao4A

Es terrible. Es un discurso simple, cutre, centralista, excluyente y victimista. Es peligroso por su contenido. Un mensaje ideológico e identitario como confirmación de confrontación.Ya no es un personaje "gracioso"; es un elemento político tóxico para la sociedad. Sin siglas.

Yo soy madrileña y mi familia es gata, oriundos de Madrid de mis antepasadados, y puedo asegurar que no nos identificamos con el. Mensaje tan ridículo y tan lleno de sandeces de la Sra. Ayuso.

yo hasta que no fui a Madrid no conocía el papel higiénico! Me limpiaba con una berza! qué mal lo hemos pasao!

— Beretes ????‍☠️ (@beretes) September 21, 2020