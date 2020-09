Un vicepresidente y un consejero de Comunidad para anunciar la instalación de dispensadores de hidrogel en estaciones del Metro de Madrid el 22 de septiembre. Y ni siquiera en todas. Es la última medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la semana que ha comenzado su confinamiento selectivo.

Más de 200 dispensadores en 50 estaciones (una sexta parte de las 302 existentes) que serán instalados en las próximas dos semanas, la misma medida que comercios de todo el país implantaron desde el comienzo de la pandemia hace ya varios meses. Hasta ahora se podía comprar (pagando, claro) geles hidroalcohólicos en máquinas expendedoras de algunas estaciones.

La nueva medida ha sido anunciada este martes por el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, junto con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y presidente de Metro, Ángel Garrido, en la estación de Avenida de América.

"Este es un elemento al que no estamos obligados pero que lo queremos poner también como una aportación más", ha destacado Garrido.

Por su parte, Aguado ha asegurado que numerosos estudios científicos internacionales revelan que "los contagios de coronavirus no se producen en el transporte público". "La posibilidad de contagiarse en el transporte público con el uso de mascarilla es inferior al 1 por ciento", ha precisado.

Para Ignacio Aguado, hasta ayer mismo el aeropuerto de Barajas era el único culpable de la situación crítica de Madrid, hoy afirma sin ningún pudor que los contagios no se producen en el transporte público si no en las reuniones familiares y de ocio.

El Ejecutivo regional anunció recientemente un incremento de la oferta de transporte de hasta un 28 por ciento, trenes que realizan recorridos en bucle para reducir los tiempos de espera y control automático de aforos. Pese a ello, usuarios del suburbano de la capital y periodistas han publicado fotografías donde se ven vagones abarrotados.

Este nuevo anuncio ha sido recibido con críticas en las redes sociales, donde muchos han calificado la medida de "broma" y han pedido mejorar la frecuencia de trenes:

Estamos prácticamente en octubre, y nos decís como gran medida que habéis puesto geles en 50 estaciones.. Madre mía que miedo me da todo.. pic.twitter.com/NA7dF4yjcB

Hasta hoy, no había gel en ninguna estación del metro de Madrid. Desde ahora, habrá solo en 50. Gobiernan descerebrados peligrosos. https://t.co/q17HIGcadc

A mí me dice mi jefa que tengo que salir en prensa para decir eso y me niego. Qué vergüenza y qué poco sentido del ridículo!

Suena a chiste, pero no lo es. Ponen gel en 50 estaciones de metro de Madrid. En septiembre, no en abril. Y sacando pecho... "que no estamos obligados"https://t.co/ahxwGaH3wZ

— Aingeru Munguía (@Aingerumunguia) September 22, 2020