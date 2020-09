Sigue la avalancha de noticias y la desinformación sobre las okupaciones en España. En las teles y también en el Congreso. Como siempre, exagerando la situación, mostrando casos que no son okupaciones como si lo fueran, con vagas explicaciones y mostrando sólo una cara de la moneda. Incluso con concejales tratando de pescar votos en el miedo, pidiendo medidas en ciudades que no tienen caso alguno.

Este miércoles en el Congreso, el partido ultraderechista Vox volvió a agitar ese miedo exhortando al Gobierno a tomar medidas para que "las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado puedan proteger a los ciudadanos". En su discurso, el diputado de Vox Víctor Manuel Sánchez Del Real volvió a mezclar churras con merinas y no perdió la oportunidad de citar a los "Menas" (mejor dicho menores extranjeros no acompañados) y los a inmigrantes, para no perder la costumbre xenófoba de su formación (y también ahora, parece, de Isabel Díaz Ayuso).

En su turno de palabra, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, respondió a las soflamas simplemente "con datos".

"Si miramos la ley, veremos que a la primera cuestión, si existe el riesgo de que a alguien le desposean o invadan su vivienda, incluso la vacacional, lo que veremos es que no. Que eso no es ocupación, que es allanamiento de morada, que está tipificado en el código penal y que eso tiene un desahucio urgente e inmediato por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", explicó.

Y continuó: "Pero en cualquier caso, para aquello que no es morada, para aquello que entraría en el delito de usurpación, existe el desahucio exprés, y eso ustedes también lo saben, que existe el desahucio exprés. Pero a ustedes les da igual porque su propósito no es entrar a este debate, sino la generación de un fantasma, de un espantajo que sirva para alimentar sus propósitos más íntimos y diría yo que más perversos".

Posteriormente, Matute abundo en datos de números de ocupaciones, de denuncias, de la nacionalidad de los okupas, etc. Desmontando las tesis de Vox que exageran y que ponen en el punto de mira a los extranjeros.

