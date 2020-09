Siete días después de que la Audiencia Nacional haya devuelto a Pablo Iglesias su condición de perjudicado en el caso Dina y dos después de que el juez no haya admitido la querella del Vox contra Iglesias, Bousselham, el fiscal Stampa y la abogada de Podemos, el partido ultraderechista ha vuelto, vuelta la burra al trigo, con el tema durante la sesión de control.

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, ha preguntado a Iglesias: "¿Va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido?".

La respuesta no tardó en llegar. Estas son las palabras de Iglesias:

"Usted me preguntaba: ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido? Y yo le he contestado, ¿cuáles son esos escándalos judiciales? Usted no ha mencionado ni siquiera uno". Y continuó: "A nosotros nos han creado muchos escándalos en estos últimos años. Lo que pasa al final todos ellos han sido archivados por las autoridades judiciales".

"Me llama la atención que ustedes se permitan hablar de investigaciones, de condenas, de fraudes o de escándalos" añadió, y a renglón seguido hizo un repaso de las condenas y los escándalos judiciales de miembros de Vox:

"Condenado por no pagar las obras de su casa está el señor Espinosa de los Monteros, que está a su lado. Quien ejercía como arquitecta sin tener la titulación era la señora Monasterio. Quien ha sido condenado dos veces por injurias es el señor Hermann Tertsch. Su candidato en Andalucía está siendo investigado por desviar subvenciones públicas a sus propias cuentas privadas. Y si hablamos de financiación ilegal, su candidato a las elecciones europeas del año 2014 reconocía abiertamente que ustedes fueron financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní".

