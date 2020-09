El iPhone y Apple, siguen siendo el paradigma de eso que se ha dado en llamar el 'emprendedurismo': personas que empiezan en un garaje y, con mucho esfuerzo, acaban construyendo una gran empresa. Ese mito ha sido vendido en muchas ocasiones por el neoliberalismo como la prueba de la eficacia de la iniciativa privada frente a lo público. Incluso tener un iPhone se ha convertido en una fuente de crítica según para quién (recuerden, hasta comer en un restaurante caro puede llevarte a los periódicos si eres de izquierdas).

Este martes, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, hizo una referencia a Apple y el iPhone para hablar de lo público, citando a la economista Mariana Mazzucato: "Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública [...], el HTTP, del laboratorio europeo CERN en Ginebra. El GPS, también con inversión pública...".

"Cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado, de que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas", aseguró Errejón.

Su reflexión ha suscitado un enconado debate en las redes y hasta la propia Mazzucato la ha compartido en su cuenta de Twitter:

Sounds so much better in Spanish! El Estado Emprendedor https://t.co/7HPLlRJc2F https://t.co/KNeQMY5UOC

— Mariana Mazzucato (@MazzucatoM) September 22, 2020