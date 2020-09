Adolfo Suárez Illana fue uno más de los fichajes estrella de Pablo Casado (otro fue Cayetana Álvarez de Toledo), como 'número 2' por Madrid. Lo que pasa es que el hijo del primer presidente electo de la democracia tras la muerte de Franco, que ya era conocido por su descalabro en Castilla-La Mancha y sus múltiples meteduras de pata, se estrenó en campaña a lo grande: afirmando que el aborto es "una salvajada" y comparándolo con los neandertales.

No contento con eso, después aseguró que en Nueva York se había aprobado una ley que permitía "abortar después del nacimiento". Cuando parecía que el pitorreo no podía ser mayor, salió a pedir disculpas haciendo un chiste involuntario aún mayor: como si fuese el mismísimo Gila explicó que un despacho de abogados neoyorquino le confirmó que allí no es legal abortar bebés después de nacidos.

Suárez Illana asegura que un despacho de Nueva York le ha confirmado que la ley no permite abortar después de haber dado a luz. HA LLAMADO A UN DESPACHO DE ABOGADOS DE NUEVA YORK PARA PREGUNTARLO. ???????????? — Protestona ???? (@protestona1) March 28, 2019

Después de eso, no es raro que Casado lo escondiera en campaña, tanto que los tuiteros tiraron de ironía para ver qué había sido de él: "Suárez Illana, si sigues vivo haznos alguna señal".

Ahora en serio, @pablocasado_, sacad a Suárez Illana de donde lo tengáis encerrado. Que no nos reímos, va. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) April 7, 2019

Ya como secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, se le ha visto en varias ocasiones dar la espalda desde su sitio a diputados de Bildu. Una 'performance' a la que el diputado Oskar Matute ya respondió con un ingenioso chascarrillo: "Juega a jurado de La Vox, pero aquí estamos otra vez".

No hay que malinterpretar el gesto de Suárez Illana, igual sólo se giró para ponerse cara al sol. #InvestiduraRTVE5E pic.twitter.com/9iiGUsPqjI — PasaPPalabra (@PasaPPalabra) January 5, 2020

Y vamos con la última. Este miércoles, el Congreso aprobó una iniciativa de ERC por la que se insta al Gobierno a revocar los honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial. El PP se abstuvo, pero Suárez Illana votó en contra junto a los ultraderechistas de Vox. No es la primera vez: el pasado mes de junio ya votó otra vez con Vox en contra de la retirada de condecoraciones a franquistas como 'Billy el niño'.

Tras la última votación, las críticas han vuelto a arreciar, llegando a convertirse en trending topic:

Casi medio siglo después de que muriera en su cama el dictador.

El Congreso pide retirar honores a Franco con los votos en contra de Vox y de Suárez Illana (PP) https://t.co/owIt9389fK — Rosa María Artal (@rosamariaartal) September 24, 2020

Estoy convencido de que si viviera Adolfo Suárez se disgustaría con la posición retrógada que mantiene su hijo Suárez Illana — Fidel Fernán (@fidelfernan) September 24, 2020

A Adolfo Suárez Illana no el parece bien retirar honores a Franco.

Fin de la cita. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) September 24, 2020

La reacción de Suárez Illana cuando ve la democracia en los morros. pic.twitter.com/E4F4gP4mUg — alvent???? (@0ruaf) September 24, 2020

Suárez Illana vota con el PP...siempre que el PP vote con VOX. Si el PP no vota con VOX, Suarez Illana se desmarca del PP. O sea, Suarez Illana vota siempre con VOX. ???? — PaulMacca15 ????✊???? (@Macca15Paul) September 24, 2020

