Viernes, ¡por fin!

Es viernes y tu cuerpo lo sabe pic.twitter.com/B5KHmItUHE — El Paquito (@elpaquito_2) September 25, 2020

Cuando llegas el viernes a casa después de haber trabajado toda la semana. pic.twitter.com/R3hFgQEl2I — SR.VEGETAL (@mejorchef) September 25, 2020

Acabamos una semana difícil en la que ha pasado de todo y pocas cosas buenas. Incluso en el Metro de Madrid han pasado a medir la velocidad de sus trenes en nudos, no digo más...

No os olvidéis higienizaros las manos antes de acceder a la zona de baño. pic.twitter.com/tRDYkJhSEr — ???????????????????????? (@Arezno) September 24, 2020

El metro de Madrid se convierte en Venecia, Pero hay dispensadores de hidrogel, que os quejáis por todo. — No Soy Del PP ????????️‍???? (@elpadrecorajede) September 24, 2020

???? Ultima hora: El Rey Emérito visto navegando por el metro de Madrid algo confundido. pic.twitter.com/PEJjaVtMoU — Todos locos (@todoslokos_) September 24, 2020

Ignacio AGUADO pic.twitter.com/VKwpfo5GdN — Santiago Romero Ruiz (@atlante83) September 24, 2020

—Perdone, ¿para ir a la estación de Sol?

—Coja la línea 3 hacia estribor. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 24, 2020

Pero bueno, eso al final se solucionó

Solucionado las inundaciones del metro de Madrid. pic.twitter.com/N4oAmT9kzV — No Soy Del PP ????????️‍???? (@elpadrecorajede) September 25, 2020

Pero vamos, que todo mal esta semana. Hasta ha quebrado lo que parecía irrompible en este país: la empresa Duralex (la de los vasos que aún tienes en casa y que sobrevivirían a una explosión nuclear). Ya nos quedan muy pocos referentes...

Duralex 0 - Jordi Hurtado 1 pic.twitter.com/1qDtcjcQCR — ???????????? ???????????? ???????????? (@CaoWenToh) September 25, 2020

Lo cierto es que la semana comenzó esperanzadora, con una reunión entre Sánchez y Ayuso que anunciaron un "espacio de cooperación", rodeados de un bosque de banderas (24 en concreto)

Incluso Ayuso nos regalo su discurso 'Madrid es'. Sin duda, el mejor de Segundo B.

Es una España dentro de España pic.twitter.com/RmgEHuZoxn — Lordo (@LordoLordor) September 21, 2020

- Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid...

-SÚBANLE LA MEDICACIÓN, RÁPIDO. — Cricri (@buttercri) September 22, 2020

El mapa de Ayuso pic.twitter.com/KoLzNhrzTy — Lordo (@LordoLordor) September 21, 2020

Pues bien, unos días después, Madrid está peor, las cifras del coronavirus siguen por las nubes y la cooperación se ha ido a la mierda. No se podía saber.

La tregua entre Sánchez y Ayuso ha durado menos que la independencia de Cataluña. — EL Largo (@LargoJavariega) September 25, 2020

El ministro de Sanidad ha pedido más medidas por activa y por pasiva. Pide ampliar a toda la ciudad de Madrid las restricciones que Ayuso ya ha impuesto en algunas zonas, pero la Comunidad se niega y solo ha ampliado unas pocas más.

Ayuso pide ayuda al Gobierno.

El Gobierno da unas recomendaciones para Madrid.

Ayuso pasa totalmente de lo que dice el Gobierno.

¿Y para esto tantas banderas? — donarfonzo (@donarfonzo) September 25, 2020

—Y descartamos un confinamiento completo porque según esta gráfica los casos de coronavirus están cayendo en picado.

—Isabel.

—Qué.

—Estás mirando la gráfica al revés.

—Ah. Pues estamos bien jodidos. pic.twitter.com/evYob6YuNf — El Jueves (@eljueves) September 25, 2020

El mundo se derrumba y mientras Ayuso...

Isabel Díaz Ayuso descarta el confinamiento total de Madrid porque todavía queda mucho para el próximo 8-M. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) September 25, 2020

Ella sigue a lo suyo. Barajas, dice...

...y Barajas dimitir? — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) September 25, 2020

Madre mía como están las reuniones familiares que entran por Barajas a hacer botellones en casas okupas. https://t.co/nVmVV4il2Z — Starman #FuckVox (@StarmanCB) September 23, 2020

—¿Y Barajas?

—Yo bien y el Luisma también. Gracias. pic.twitter.com/yqxowk6cnj — George Kaplan (@GeorgeKplan) September 25, 2020

Esta señora es, oficialmente, una parodia, un guiñol de sí misma. Si en su próximo tuit culpa a ETA ya no me sorprendería.https://t.co/WyBBQ6iYI9 — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

Es flipante

¡Tranquilos! Al hospital de las Pandemias ya le están echando el gotelé. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) September 25, 2020

Españoles, recordadnos a los madrileños como lo que os podría haber pasado si la derecha gobernase el país entero. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 25, 2020

La gestión de Ayuso de la pandemia en un GIF pic.twitter.com/HYR0UwV6Gv — El Majara de Turno (@majara0) September 25, 2020

Díaz Ayuso no sabía llevar la cuenta twitter de un perro y queréis que sepa dirigir una comunidad de 6,578 millones de habitantes con un presupuesto de más de 20.000 millones de euros. — Ivanjode (@Ivanjode) September 25, 2020

Se necesitaba aprender del pasado y eligió gritar Barajas.

Se necesitaban rastreadores y contrató curas.

Se necesitaban médicos y pidió militares.

Ahora se necesita ampliar las restricciones, pero es tarde para que deje un show personal que sale muy caro.https://t.co/gUmckbjDTX — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

¿Cómo va el millón de test que anunció Ayuso la semana pasada? pic.twitter.com/zfVT0fhWeT — Pablo Padilla (@MaesePads) September 25, 2020

Mucho tienen que estar trabajando en algunos medios para que nos traguemos esto sin rechistar

Que el ministro de Sanidad recomiende al Gobierno de Ayuso cerrar Madrid por el bien de la salud de tod@s son "presiones" para Antena 3. "Madrid no va a confinarse, A PESAR DE LAS PRESIONES del Gobierno central". pic.twitter.com/KqCuGpYD89 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) September 25, 2020

¿Pero es que todo el mundo está viendo la que se viene y nadir va a hacer nada?

En Madrid nadie da un golpe en la mesa porque despertarán a Ángel Gabilondo — Señorita Puri (@SenoritaPuri) September 25, 2020

Me resulta fascinante la facilidad con la que Pedro Sánchez se ha dejado hacer la pirula por Ayuso en Madrid. — laquintacolumna (@laquintacolumna) September 24, 2020

De verdad que necesitamos que alguien intervenga Madrid. Ya no es una exageración. Es una necesidad. — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 25, 2020

Una PCR que detecte la ineptitud política frente a la pandemia. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) September 25, 2020

Vamos a tener que sacar a la calle urnas y papeletas para que en Madrid nos apliquen un 155. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) September 25, 2020

Pero, vamos a ver, que los hospitales están empezando a volver a saturarse ¿Hay alguien que se esté preparando para lo que puede pasar en este país?

No sé si me acojona más el titular o la foto que lo acompaña. pic.twitter.com/eQf2HjHA7g — Javier Durán (@tortondo) September 25, 2020

"El sector funerario español se declara preparado para una segunda ola de COVID" pic.twitter.com/GnbS9rkHS5 — McEnroe (@jon_mcenroe) September 25, 2020

Toda felicidad deja algún damnificado. Y al revés: pic.twitter.com/ttuV6X70VE — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) September 25, 2020

Estos son los únicos que se anticipan al virus. https://t.co/7D70XOrsjl — laquintacolumna (@laquintacolumna) September 25, 2020

En medio de este Cristo, este jueves unas cuantas personas se manifestaron en Vallecas contra las medidas de Ayuso y por la sanidad pública. Conociendo los antecedentes de manifestaciones en Núñez de Balboa en medio de la cuarentena, uno esperaría que la Policía ahora haya tratado con tanto mimo como a los participantes en la misma, ¿verdad?

¿Os acordáis de las cargas policiales contra los ciudadanos de Núñez de Balboa que saltándose el confinamiento salían a manifestarse todas las tardes? ???????????? Yo tampoco. — Protestona ???? (@protestona1) September 25, 2020

Encuentra las diferencias entre la policía en Vallecas y la policía en el Barrio de Salamanca. pic.twitter.com/mThqNj80Qv — Gema MJ (@gmaemejota) September 24, 2020

Pues no, amigos. La Policía repartió hostias como panes: los agentes distribuyeron, sin números de identificación por supuesto, porrazos en la cabeza y cabezazos. Les está bien, les pasa por no manifestarse en el Barrio de Salamanca.

Madrileño manifestante barrio rico/madrileño manifestante barrio humilde pic.twitter.com/Eg2gMDd6rD — ???????????????????????? (@Arezno) September 25, 2020

Golpear en la cabeza a una joven de 17 años, dar un rodillazo en la cara a un detenido, propinar un cabezazo con el casco puesto a un joven ya esposado, son agresiones manifiestamente ilegales e inaceptables en democracia. pic.twitter.com/3GepmTmEFg — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) September 25, 2020

La policía tratando de matar al Coronavirus ese a porrazos y los progres criticando. Si conocéis una manera mejor de acabar con él, ya me contaréis. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) September 24, 2020

Si este policía no se va a su casa el que se tiene que ir es Grande Marlaska.https://t.co/cAFpI5NHuh — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

Si alguien es capaz de defender esto debería darse de baja como ser humano. https://t.co/07WLyL7JGb — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) September 25, 2020

Pero vamos, eso ya lo sabían aquí y en la Cochinchina

NO SE PODÍA SABER https://t.co/lUCRbXNaW3 — Pasanospoco (@pasanospoco) September 24, 2020

Hablando de repúblicas, menuda se ha montado con lo del rey, pero esta vez con el titular: Felipe VI. Resulta que hoy se ha celebrado en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces, sin la asistencia del monarca, porque así parece haberlo querido el Ejecutivo (el que gobierna porque así lo votaron los españoles). Pues al parecer, según publican muchos medios, Felipe VI ha llamado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para decirle que "hubiera gustado estar en Barcelona".

Que el Rey haya telefoneado a los jueces es muy incómodo. ¿Cómo te despides del Rey siendo juez? ¿Preguntándole por la familia? — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

Parece claro que la llamada del rey Felipe VI es cierta. Felipe VI demuestra no entender cuál es el papel que puede tener un rey en una democracia. Va a ser más eficaz acelerando su final que su padre. Por mucho que le aplaudan los sectores más reaccionarios. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) September 25, 2020

¿Esto sigue siendo una monarquia parlamentaria o ya estamos en otro sistema? https://t.co/sroTlHlQ82 — Gonzalo Boye (@boye_g) September 25, 2020

A Felipe le hubiera encantado estar hoy rodeado de jueces. A Juan Carlos no tanto. — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

Vaya con el preparado...

Se le está criticando mucho, pero a mí el Rey Felipe me parece uno de los políticos más moderados de la oposición. — gerardo tecé (@gerardotc) September 25, 2020

Estamos a nada de que el rey se abra cuenta en Tuiter para arremeter contra el Gobierno. Ojalá la llame ‘Felipe_tVItero’. — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) September 25, 2020

Pues que haga las oposiciones. https://t.co/GlnhsKMNZp — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 25, 2020

¿Pero el rey no era una figura neutral, un símbolo del país, que no podía hacer nada sin el refrendo del Gobierno de turno? A mí me ha decepcionado La próxima vez no le pienso votar...

Si esto es verdad, es que este hombre ha perdido ya todos los papeles.

El Rey no puede llamar a nadie ni expresar ninguna preferencia sin permiso del Gobierno. Y si lo hace, está reventando la Constitución.

Frente a un rey que no respeta la Constitución sólo quedará la república. https://t.co/1Qk2e32nE2 — Joaquín Urias (@jpurias) September 25, 2020

Un presidente de los jueces con mandato caducado, en nombre de un rey que no ha votado nadie, carga contra un gobierno salido de las urnas. — Jaume Asens (@Jaumeasens) September 25, 2020

Si Felipe VI quiere meterse en política que se presente a las elecciones. — Toni Valero???? (@Toni_Valero) September 25, 2020

Se está metiendo en un buen berenjenal él solo...

Felipe VI, el Torpe. — Jesús Pozo (@jess_pozo) September 25, 2020

En fin, que una maravilla todo. Disfruten del fin de semana si les dejan

Está claro que no vamos a salir de esto ni más fuerte ni más unidos.

Yo ya me conformo con que salgamos. — La vecina rubia (@lavecinarubia) September 25, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Puto gato... y yo no sé ni encender el órgano pic.twitter.com/IKJDqgzt9K — David Pareja (@davidpareja) September 23, 2020

Tenía que hacerlo https://t.co/d9i4dmR9vO pic.twitter.com/6E9CajvBnN — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) August 10, 2020