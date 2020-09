Dibujantes, políticos, periodistas, artistas, ONG, organizaciones, medios de comunicación, editoriales... Todos lloran a Quino.

El creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, universalmente conocido como Quino, falleció este miércoles a los 88 años. Recibió en 2014 el Premio Principe de Asturias de Comunicación y Humanidades, un galardón que le fue otorgado por el "enorme valor educativo" y "dimensión universal" de su obra.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se han convertido en el lugar en el que todo el mundo está homenajeando su vida y su obra, la mayoría recordando viñetas y compartiendo las reflexiones que el genial dibujante plasmaba a través de sus queridos personajes.

Esta una pequeña muestra de los homenajes a Quino:

Mafalda ya nos advirtió de las consecuencias de no cuidar nuestro planeta. Gracias por tu compromiso. Hasta siempre #Quino . ???? pic.twitter.com/FXN5jGxuf5

Quino, creador de Mafalda, no se ha ido, siempre se quedará con nosotros/as su inmensa humanidad, su empatía con la gente, su exquisito humor sobre cuestiones muy serias como la justicia, la libertad, el poder... ¡Hasta siempre maestro! pic.twitter.com/lYamOIMoqv

Siempre he sido de Mafalda. Hoy me he quedado huérfana. Gracias Quino pic.twitter.com/s7JfltfTBh

