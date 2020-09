No son tus oídos, es el consejero de Salud de Andalucía explicándose con la misma fluidez que un teleñeco

"Vamos a instar a que en ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma, ehhh... La misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar". ¿Tú tampoco te has enterado de nada? Tranquilo, no son tus oídos, es el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), explicándose con la misma fluidez que un teleñeco.

Es difícil encontrar a un político que se explique peor que el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre. De vergüenza ajena. pic.twitter.com/PqcQ71UASw — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) September 30, 2020

Su explicación a continuación sigue igual de ininteligible:

"Si es la misma unidad familiar sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumulen o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción que la propondremos que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar".

El vídeo de este momento se está haciendo viral. Y no es para menos viendo los infructuosos intentos de Aguirre de hacerse entender.

Comunicado del consejero de Salud de Andalucía pic.twitter.com/m7O3WvpfK5 — David Pareja (@davidpareja) September 30, 2020

Os dejo la transcripción literal de las medidas anunciadas por el consejero de Salud andaluz para que las tengáis claras. pic.twitter.com/JluHxY0eJI — David Bravo (@dbravo) September 30, 2020

El consejero de Sanidad de Andalucía. !!Rajoy sal de ese cuerpo!! pic.twitter.com/1R5ejJM4OM — JotaEle® (@JL69) September 30, 2020

JAMAS HUBO UN SAME ENERGY TAN SAME ME MUERO :____) pic.twitter.com/OZOs79E7Hz — Xabibenputa (@Xabibenputa) September 30, 2020

No me creo que esto sea una persona, tiene que ser un holograma manejado por @malacarasev https://t.co/UYza7nXOqC — Xabibenputa (@Xabibenputa) September 30, 2020

Así explica el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía Jesús Aguirre las medidas que está tomando el Gobierno de @JuanMa_Moreno Una Vergüenza escucharle al personaje pic.twitter.com/Y8z4izuy0l — Sibi_ (@Sibi_ii) September 30, 2020

Consejero de sanidad de Andalucía o el tercer miembro de martes y trece pic.twitter.com/BgTzKfMLqH — Ruberdmin (@Ruberdmin) September 30, 2020

Yo he escuchado a borrachos en bares, explicando cosas mejor que este fuera de serie.....JAJAJAJAJAJAJAJA — El Karmo ???? (@DEISER69) September 30, 2020

Mr. "Carnecita mechá". No sabe donde tiene la mano izquierda. La derecha si, por razones obvias. — MAC ❤️???????????? (@antifacherio) September 30, 2020

Muy bien explicado y mucho explicado. pic.twitter.com/8U4AbUHSWq — Vicentpotri ????????‍♂ (#AmbPrudència) ???? (@V100ntPotrier) September 30, 2020

Yo tengo dos empanadillas sin mascarilla haciendo la mili en Móstoles que eran convivientes conmigo y ya no lo son pero ya no sé si tras la desescalada podría considerarlos, dentro de la nueva normalidad, como una unidad familiar distinta de mi unidad familiar. — Evaristo Martínez (@evaristomr) September 30, 2020

El consejero de Salud del PP en Andalucía se explica con la misma fluidez que un muñeco de José Luis Moreno#TeleñecoRules pic.twitter.com/7BCG9UmeWS — Yeray (@yeraysoy) September 30, 2020