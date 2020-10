"Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes": son las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid. Lejos de abochornarse por estas palabras, el PP de Madrid las ha mostrado orgulloso en su cuenta oficial de Twitter.

Efectivamente, Ayuso acusando Más Madrid de gobernar ¿la URSS? cuando sucedió el accidente de Chernóbil

Sucedió hoy en la sesión de control en la cámara regional. En medio del pulso de la Comunidad al Gobierno central por las medidas contra la pandemia, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea aseguró a Ayuso que "la Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa". Lo que no vimos venir fue lo que llegó después. En su turno de palabra Ayuso sacó a relucir el comunismo:

"Si hay algo que nos demuestra Chernóbil es como un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte a destrucción (sic) precisamente por la ocultación. El Comunismo. Chernóbil no sucedió en la comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes".

El cachondeo en las redes, lógicamente, no tardó en llegar:

-Isabel, no hay huevos a relacionar al Gobierno con lo de Chernobyl. -¿Que no? Sujétame el cubata. https://t.co/uoMFHlKzMf

—Oye, Ignacio. Chernobyl no sucedió en la CAM, ¿verdad?

—Claro que no.

—Ah, vale. Digo, a ver si me he tirado el farol y resulta que la he cagado. pic.twitter.com/YdxVgnmNOX

— George Kaplan (@GeorgeKplan) October 1, 2020