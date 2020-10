"Aún no estamos en la fase de que los robots capten la ironía": Youtube censura un vídeo de Pantomima Full sobre los negacionistas del coronavirus

El dúo humorístico Pantomima Full, del que ya hemos hablado en más de una ocasión en Tremending, ha denunciado en su cuenta de Twitter que otra red social, en este caso Youtube, ha censurado uno de sus conocidos vídeos paródicos, esos que son marca de la casa.. En esta ocasión se trata de un vídeo en el que la pareja formada por Alberto Casado y Rober Bodegas parodian al movimiento negacionista del coronavirus.

"Tu vídeo cuestiona las directrices de la OMS" @YouTubeEspanol INTELIGENCIA ARTIFICIAL pic.twitter.com/gEl0W9mm7U — Pantomima Full (@Pantomima_Full) October 2, 2020

Como ven, Pantomima Full explica que Youtube ha bloqueado el contenido de su vídeo porque "cuestiona explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las autoridades sanitarias o locales"

Afortunadamente, el vídeo en cuestión sí se puede ver en Twitter. Así que antes de seguir, vamos a verlo, para saber de qué estamos hablando.

¿Qué les parece? ¿Es para tanto? En el vídeo se pronuncian frases como "Te puedo pasar varios vídeos y artículos que explican por qué este virus no existe como tal"; "claro que estuve en la manifestación porque ya está bien, ¡vida sí, 5G no!"; "si cuestionas la versión oficial te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, estoy buscando la verdad", pero con claros tintes humorísticos y paródicos que probablemente el algoritmo de Youtube no ha entendido.

youtube y el detector de sarcasmo... pic.twitter.com/y770cKfKXB — Tobias Fünke (@4NU574R7) October 2, 2020

En Tremending hemos hablado con la mitad de Pantomima Full, Rober Bodegas. "Nos hace gracia que nos bloqueen una vídeo por supuestamente ir contra las directrices de la OMS cuando el video busca lo contrario. Pero bueno, supongo que aún no estamos en la fase de que los robots capten la ironía", afirma Rober Bodegas.

Bodegas también nos ha explicado que el dúo piensa "apelar" a Youtube aunque no sabe cuánto tardara la red social en dar una respuesta. Espera que al menos esta vez sea un humano quien se encargue de dar una respuesta. "Nos han dicho que en Youtube van a volver a implementar moderadores humanos. Los habían retirado con el primer confinamiento: se ve que en Youtube no se puede teletrabajar", explica con cierta sorna Bodegas.

A la espera de que la respuesta, la legión tuitera no ha dejado pasar por alto esta censura: se lleva las manos a la cabeza y no entiende por qué tiene que pasar esto. Aquí dejamos algunos comentarios.

Pues ahí tenéis material para otro vídeo o incluso varios... Los creadores de algoritmos que rigen lo que, según ellos/as, debe pensar la sociedad, lo que se puede decir o subir a RRSS, lo que no... ¡¡Todo un mundo!! ???? — Alberto Rodríguez (@ARHolgado) October 2, 2020

Skynet ya no nos da miedo. Sarah Connor lives! — shingouz (@shingouzz) October 2, 2020