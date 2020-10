La foto que muestra la irresponsabilidad del equipo de Trump y cómo se ha contagiado el presidente

Como ya sabrán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania tienen el coronavirus. Bueno, ellos y buena parte de su equipo y del personal de la Casa Blanca. De hecho, a Trump le contagió una de sus asesoras más cercanas. Más allá de los rumores contradictorios sobre la salud del presidente estadounidense, hay quien cree que el contagio de Trump es un acto de justicia poética después de todo lo que ha dicho sobre el coronavirus y sobre todo porque nadie en la Casa Blanca se ha tomado nunca en serio la pandemia.

Trump y su mujer anunciaron este pasado viernes que estaban contagiados. Sabemos que el virus tiene un período de incubación de cinco días como mínimo, así que hay quien ha puesto fecha y casi hora al momento en que se contagió el presidente. Habría sido el 26 de septiembre durante un abarrotado acto en los jardines de la Casa Blanca. Tan abarrotado estaba que allí no había distancia de seguridad ni nada que se le pareciera. Por no haber, casi no había ni mascarillas. Varios de los asistentes a ese acto han dado positivo días después, como nos recuerda este tuitero.

La verdad es que la foto ha indignado a la legión tuitera. No es para menos, porque la foto se explica sola. Y si algunos no entienden o no quieren entender, este tuitero nos lo explica perfectamente.

Pero ha sido un comentario del corresponsal de la BBC en Nueva York el que ha tenido más repercusión. Su reflexión, con toda la razón del mundo, se ha vuelto viral.

Future generations might find it hard to believe that this photo was taken at the White House in the midst of a pandemic that had by that stage killed more than 200,000 Americans. pic.twitter.com/RejhCA37sl

— Nick Bryant (@NickBryantNY) October 3, 2020