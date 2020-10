Metro de Madrid anunció este lunes que ha recibido el certificado AENOR "por sus buenas prácticas contra el Covid-19". Con decenas de viajeros colgando imágenes durante la pandemia en los que se pueden apreciar vagones y andenes abarrotados de gente, las críticas a este anuncio no han tardado en llegar.

En un artículo de su web, Metro de Madrid asegura que "AENOR ha desarrollado una metodología basada en las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales". Y añade: "El compromiso del suburbano con la seguridad y salud de sus empleados y viajeros queda respaldado con esta certificación".

El propio consejero de Transportes, Ángel Garrido, presumía de ello en su cuenta personal:

Lo cierto es que gran parte de las respuestas al tuit han sido críticas y comentarios sarcásticos. Muchos recuerdan las imágenes de tumultos en el suburbano de la capital y otros han optado por el cachondeo con el dispensador de gel hidroalcohólico que el vicepresidente Ignacio Aguado y el propio Garrido inauguraron en una estación el pasado mes de septiembre:

Eso es un fraude. No se lo cree nadie. SE ve a diario en el metro. No hay medidas. Qué medidas? Que alguien me lo explique. Porque dicen que hacen pero luego no ves nada de lo que dicen.

