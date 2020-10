"La Fundación Franco, como ese amigo que sale a defenderte y la acaba liando más aún", dice un tuitero. Pues... más o menos. La Fundación Francisco Franco ha recordado al rey Felipe VI que está en el trono gracias al dictador. El presidente de la organización ultraderechista y ex ayudante de Juan Carlos I, Juan Chicharro Ortega, ha reivindicado en un texto los orígenes franquistas de la monarquía.

"Nos encontramos igualmente ante un acoso y derribo de la monarquía con ataques y ninguneos continuos de la persona de Felipe VI quien asiste impávido a esta ofensiva", asegura Chicharro. Y continúa: "¿Acaso no es la monarquía obra de Franco?". También asegura que "si no hubiera sido por Franco no estaría VM (Vuestra Majestad) en el trono", al tiempo que sostiene que "van a por VM porque es el sostén de la unidad de España, al igual que Franco lo fue".

La Fundación Franco le recuerda a Felipe VI que está "en el trono" gracias al dictador https://t.co/gGPyIU4Atu Por @Danialri — Público (@publico_es) October 6, 2020

En las redes, muchos están sorprendidos al encontrarse que por primera vez coinciden con una afirmación del presidente de la Fundación Franco:

Quien diría q yo y la fundación franco estaríamos de acuerdo alguna vez en nuestra vida JAJSSJAJSSJjskskdkprlyenfncnfm https://t.co/heMcdYG6Jz — ????????‍♀️ alba (@nesakosovar) October 6, 2020

Cómo será la cosa para que haya que darle la razón a la Fundación Franco https://t.co/eyqL5JUIEd — Poncho☭ (@ponchoalv_) October 6, 2020

La Fundación Franco le recuerda a rey de España: Felipe, yo soy tu padre. pic.twitter.com/vD14nSEbmm — Inmigrante (@extranjeroes) October 7, 2020

La fundación Franco ayudando a la causa republicana... El 2020 no deja de sorprenderme https://t.co/HY8TM6CS5m — Maríaaa! (@mariaaamf) October 7, 2020

La Fundación Franco dice que el rey es rey gracias al dictador, pero al mismo tiempo le hemos votado todos. No lo entendéis porque no habéis estudiado el máster de Pablo Casado. https://t.co/En04z46KxP — Doctor Jekyll (@bicicletagris) October 6, 2020

La Fundación Francisco Franco recondando a Felipe VI que es de los suyos. Glorioso. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 6, 2020

La Fundación Franco cómo ese amigo que sale a defenderte y la acaba liando más aún. https://t.co/RuE37MXU3B — Kalitro III (@KalitroIII) October 6, 2020

Lo de Francisco Franco pic.twitter.com/qwr4APvPZm — ácido (@acidoenlared) October 7, 2020

La Fundación Franco le ha recordado a Felipe VI que está donde está gracias a quien él ya sabe.

Y ahí lo dejan. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) October 7, 2020

Nunca pensé que iba a estar de acuerdo en algo con la Fundación Franco. https://t.co/HMCmuAa0L0 — ✊???? (@iamChedler) October 6, 2020

Venga, vamos a recordárselo, gentes:

EL REY ESTÁ EN EL TRONO GRACIAS AL DICTADOR. Y no lo digo yo, sino: https://t.co/pGnBoPt4kx — Cristina Fallarás (@LaFallaras) October 7, 2020

Los fascistas a veces dicen la verdad https://t.co/BXDhkFgu3V — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 6, 2020

Podemos estar ante un hecho histórico: la Fundación Francisco Franco dice por primera vez una verdad ???? https://t.co/u5CQcMZEdh — IU Andalucía???? (@iuandalucia) October 6, 2020

Que tengamos que darle la razón a la fundación Franco... 2020 no termina de sorprendernos https://t.co/JzITe1aSXb — PabloDM90 (@PabloDM90) October 7, 2020

Película recomendadísima: "Uno de los nuestros" con Francisco Franco y Felipe VI pic.twitter.com/pH3Rj0zgTD — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) October 7, 2020

Franco coronó a Juan Carlos y ahora su Fundación corona a Felipe. pic.twitter.com/ZWxj0GfYRz — Jaume Asens (@Jaumeasens) October 7, 2020

Empieza a salir la porquería. https://t.co/QtWzVsQONx — Gala Romaní (@GalaRomani) October 7, 2020

