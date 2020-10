Saltó la noticia: la Justicia tumba el confinamiento de Madrid.

Para otras cosas no, pero hay que reconocer que si los pijos se quieren ir de puente, la justicia funciona con gran celeridad.

Qué cerquita del puente, oye...

-Pepe ¿qué vas a hacer en el puente del Pilar?

-Me voy a mi casa de Cádiz.

-Pero si no se puede salir de Madrid.

-¿Que no? Sujétame el cubata. pic.twitter.com/UmBWxcqnf1

— Mulo (@AbreCesar23) October 8, 2020