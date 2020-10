J. Jurado es un usuario de Twitter que se unió el pasado mes de mayo y cuya foto de perfil -puede que sea él o no- es un señor mayor con gorra, gafas y mascarilla quirúrgica. Se autodefine en la descripción como "Rojo de los de antes. Cuento cosas de la posguerra y la transición. De lo que me acuerdo. De lo que no, no". Y vaya que si cuenta cosas de la posguerra y la transición. Este martes se ha marcado un hilo antológico en el que condensa toda su vida.

Un total de 21 tuits para resumir una trayectoria vital de lucha incansable por la justicia social en plena dictadura franquista y que continuó también durante la democracia. Cada tuit supone una puñalada al corazón, cada relato es más sobrecogedor si cabe que el anterior. Muertes de familiares cercanos, el hambre durante la posguerra, la dureza de la mina asturiana, la lucha obrera, las torturas policiales, la cárcel, los momentos de felicidad (que también los hay), la jubilación, la depresión, la silicosis... hasta el Alzheimer. Un vida plagada de penurias en la cuenca minera.

La historia arranca con la muerte de su padre a finales de 1965. Fue reventado a golpes "por repartir el Mundo Obrero entre sus compañeros". Ese fue su delito. A partir de ahí, el brutal hilo, que se ha convertido en viral al recibir miles de "Me gusta" y otros tantísimos retuits. Poco más vamos a contar del mismo. Lo mejor es leerlo y que la vida de J. Jurado permanezca en la memoria.

Ya llevaba tiempo repartiendo pan y ayudando en cuadras de vecinos para sacarme unas perras y con la ausencia de Padre, tuve que entrar en un chamizo (una mina ilegal) para ayudar a mi madre viuda. El colegio, al que ya iba poco, quedó atrás, para arrancar carbón bajo tierra pic.twitter.com/qC2INjynMy — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Participé de alguna charla, con Juan Muñiz Zápico, nos visitó Camacho... yo repartía folletos y consignas y entonces me detuvieron. Tenía 16.

Las palizas durante 6 días, preguntándome dónde se escondían los demás me destrozaron. Me libró el abogado Antonio Masip de la cárcel. pic.twitter.com/zQWEXxsa53 — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Era el Teniente Tomás. Hubo +participantes. A Gerardo Iglesias y a más gente nos hacían "la bañera" "La Toalla", llamada "Sábana" también, con una tela mojada nos tapaban la cabeza mientras llovían golpes.

Lo peor era cuando no había preguntas. Lo peor era el silencio. La sangre. pic.twitter.com/NS9ZMrc3c6 — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Nos queríamos desde siempre, fuimos juntos a la escuela de pequeños. Consigo pase pernocta y pinto pisos, empapelo y hago lo que sea para conseguir dinero. Ella friega portales. Me licencio.

Regresamos y nos casamos Me tienen que dejar el traje. Ella llora. No está embarazada. pic.twitter.com/E6hTrMcPqJ — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Ya están montadas las Comisiones Obreras. Nuestro símbolo son muchas manos, muchas herramientas. Complicado de hacer. Nace nuestro hijo. Todo cambia. Esa carne y esos ojos son míos. Hay que cuidarlo, respira mal. Laura y yo sufrimos. El polvo de carbón que a mi me mata a él tb. pic.twitter.com/9np5z7kkoq — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Mi señora y yo tratamos de educar al hijo en valores, mientras en la calle, los grises nos machacan a nosotros y a los estudiantes. No fue como en "Cuéntame". Había miedo. Más aún cuando muere el cerdo. "Muertu el gochu, se acabó el Samartín"

Siguen los mismos con otros colores. pic.twitter.com/RCkv9qGjWb — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Mi señora se bajaba al portal con el nenu a esperar, hasta que alguien le decía algo. Comienza a militar también, por rabia, por ansia de justicia. Lee mucho y quiere luchar por la criatura y por el mundo.

Le tengo que partir los morros a algún idiota muy comunista pero machista. pic.twitter.com/bJCetAq5Ku — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Tengo 1 accidente y me sacan de milagro. Me libera el sindicato con los votos de mis compañeros. Vicente (El padre de @DELMONT88398249 ) Me apoya y ayuda en los conflictos en La Camocha, en Figaredo... Mejoras salariales, seguridad en el tajo... Somos muchos y organizados. pic.twitter.com/Pi8SB5V3He — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020

Mieres cambia y parece que todos olvidan. Miran raro a quienes hablamos de algunas cosas. La tele sólo pone tonterías y todo es muy moderno. Yo sigo con mi R6 de 4 marchas y nos vamos a San Pedro a vivir, malvendiendo el piso del poligono. Entro en depresión de la que aún no salí pic.twitter.com/GSuAXGkten — J. Jurado.????????????☭☭☭ (@JJURADOLOBO) October 13, 2020