Que Cayetana Álvarez de Toledo es un verso libre dentro del PP ya lo sabíamos. Y que va por libre, también. Debe ser que la diputada no se ha enterado todavía de que desde el pasado viernes hay decretado un estado de alarma en la Comunidad de Madrid, donde reside, debido a la altísima incidencia de contagios por coronavirus. Por tanto, salvo excepciones muy justificadas no se puede salir de la región. Prohibición que se ha saltado la buena de Cayetana a la torera. Y nunca mejor dicho. Ya que su cita ineludible fue acudir hasta Córdoba para presenciar una corrida de toros, previo paso por Barcelona. Un tour de punta a punta de España que retrata a la marquesa.

Todo su partido se echó en tromba el viernes a criticar a la ministra de Educación, Isabel Celáa, por viajar en tren hasta Bilbao, donde tiene su lugar de residencia, para acudir a una cita médica para tratarse de un cólico. Sin embargo, el silencio se ha apoderado de los 'populares' a la hora de reaccionar a los viajes de Álvarez de Toledo.

Lejos de ser 'cazada' por algún otro aficionado a la corrida que se desarrolló ayer en Córdoba, fue ella misma la que se vanaglorió de su presencia y del "emocionante brindis español" que le dedicó el matador Morante de la Puebla y compartió el momento en su perfil de Twitter.

Como decíamos, su periplo alejándose de la Madrid confinada la llevó primero a Barcelona, donde también posó a los pies de la estatua de Colón y lo tuiteó:

Obviamente, las críticas en redes no tardaron en llegar y ella ofreció unas justificaciones de lo más peregrinas en una entrevista en Canal Sur. "Vengo de Barcelona de un acto bajo la estatua de Colón que algunos vándalos revisionistas quieren tumbar y por defensa del constitucionalismo que tiene mucho que ver también con Córdoba… ¿Y por qué digo esto de Córdoba? He querido venir a Córdoba por muchos motivos, en fin, para compartir un día también aquí con las personas del partido, mis compañeros y esta tarde para ir a los toros, una fiesta nacional también objeto fóbico de todos los españoles pero sobre todo porque Córdoba tiene un sentido político y un valor simbólico en el día de la Fiesta nacional", aseguró.

Lógicamente, eso de saltarse el estado de alarma sin ninguna razón no le ha sentado nada bien a los tuiteros, que se lo han recriminado:

Joder que Caspa.. Va de moderna y es la España de sol y Sombra y pandereta.. Que largo se me está haciendo el Franquismo..

Que bonita corrida, ha sido en Madrid, no?

Lo digo por q como no se puede salir, y habeis puesto a parir a una ministra por irse A SU CASA y teniendo UNA CITA MÉDICA... he dicho... No será tan cínica de haber salido de Madrid para irse a ver torturar animales.

— MrNab... Calabaza. (@SexusDr) October 12, 2020