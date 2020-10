Puedes decir "nostálgicos", "manifestantes, "muchedumbres" pero quizá de lo que estás hablando sea de neonazis, franquistas y otros grupos de extrema derecha. Pero ojo, si no quieres llamar a las cosas por su nombre, ahora también puedes decir "grupos identitarios", que suena aún más aséptico.

El diario ABC, tituló así una de sus piezas este lunes: "Vox y varios grupos identitarios honran a Colón en Barcelona". Si por "grupos identitarios" no te viene nada, quizá te den una pista los saludos fascistas de la gente que se congregó por allí. De hecho la propia pieza de ABC cuenta que "al acabar la cita «oficial» [...]" se congregaron "jóvenes vestidos de negro" entre gritos de "«Viva Hitler» y cánticos racistas como «Moros no, España no es un zoo»".

En las redes sociales no son pocos los que han comentado este titular:

Quien dice "grupos identitarios" dice neonazis y franquistas. ABC blanqueando mejor que Vanish Oxi Action. pic.twitter.com/9tRYfI9WtF — Gema MJ (@gmaemejota) October 12, 2020

Ya hemos comentado en alguna ocasión la enorme importancia que tiene la batalla de los términos en la opinión pública y cómo algunos operan para tratar de imponer las palabras que quieren. No es casualidad que se hable de "constitucionalistas" para referirse a unos e "inconstitucionalistas" para otros, como tampoco lo es hablar de "crédito en condiciones favorables" cuando te están rescatando. Si logras que cale el término que quieres, ya tienes mucho ganado.

Estas son algunas de las reacciones en Twitter al titular de ABC:

Indiana Jones pegándose con un grupo identitario. pic.twitter.com/jnCyR6I8Wh — Pasanospoco (@pasanospoco) October 12, 2020

Un identitario lo será toda la vida... pic.twitter.com/hK25x1E9a2 — Llorenç Alou ???? (@lorenalou23) October 12, 2020

Un Grupo Identitario invadió Polonia en 1939 — Pasanospoco (@pasanospoco) October 12, 2020

Cuando se trata de Cataluña a esos "grupos identitarios" los llamáis "activistas supremacistas". pic.twitter.com/mB09FDusaV — Rubia de pueblo ❤️???????? (@rubiadepueblo) October 12, 2020

Repetid conmigo:

N, A, Z, I, S.

Ahora todo junto: NAZIS.

No son grupos identitarios, son NAZIS — Memnoch (@MemnochAngel) October 13, 2020

Hey coleguitas del ABC, que somos los "identitarios" pic.twitter.com/fVU6AE3zcj — Armando (@ArmanJara_MEX) October 12, 2020

Hacer el saludo fascista es una curiosa forma de honrar a Colón. — XI (@ACS11__2) October 12, 2020