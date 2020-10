Mediados de octubre y lo del virus tiene pinta de que va para largo...

Octubre 2020 mood. Hasta el coño del covid y de la vida. pic.twitter.com/oa67I9IldO — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) October 13, 2020

2010: "Por lo menos tienes trabajo". 2015: "Por lo menos tienes salud". 2020: "Por lo menos tienes vida". — Don Chalecos© (@donchalecos) October 14, 2020

Ahora se ha contagiado hasta Cristiano Ronaldo

Y cuando nos decían que de esto saldríamos más unidos, no se referían a la política, eso está claro...

Frases que son casi siempre mentira: -Un capítulo más y me duermo.

-No te va a doler.

-No le vuelvo a escribir.

-Estoy de camino.

-Saldremos más unidos de esto. — La vecina rubia (@lavecinarubia) October 13, 2020

Se escucha "¡Dictador!" desde la bancada del PP justo cuando va a empezar a hablar Sánchez. "Ya está bien de insultos!" gritan desde el PSOE. Sánchez: "El PP es un partido antisistema". Este es el ambiente de la política española ahora. — Carlos E. Cué (@carlosecue) October 14, 2020

Menudo espectáculo el de las derechas...

Atendiendo al panorama de los últimos años, no sé por qué no la llaman "sesión de descontrol" de una vez por todas. — unmundolibre (@unmundolibre) September 23, 2020

Las bancadas de PP y Vox Gritando Machista, Dictadura.. Gesticulando como locos.. Casado y Abascal insultando..

Parce una taberna de machirulos. En la prensa la culpa será de Iglesias que no ha abierto la boca o esparciran la mierda y acusaran de crispar a todos. Todo en orden.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 14, 2020

En fin, bienvenidos a Tremending Topic, la sección en la que te contamos las cosas que pasan con los comentarios de los tuiteros que más nos gustan

- Mira ahí viene el tuitero que te gusta, actúa normal...

- OK... pic.twitter.com/lWFREtm0nG — ???????????????????? ™ (@Siempre_Tommy) October 13, 2020

Sigue el lío en Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no cede en su pulso al Gobierno a cuenta del coronavirtus

Marzo: Que el Gobierno decrete el estado de alarma! Mayo: Que el Gobierno nos devuelva las competencias! Agosto: Que el Gobierno decrete el mando único! Octubre: Que el Gobierno nos roba competencias! Resumen: Que el Gobierno haga lo que a Ayuso le salga del coño. — Protestona ???? (@protestona1) October 14, 2020

Se escudan en que sus datos dicen que la cosa va bien. Su datos.

Pues si el PP dice que en Madrid han bajado los contagios será verdad... Ni que el PP hubiese mentido o manipulado datos alguna vez... ????????‍♀️????????‍♀️ — Protestona ???? (@protestona1) October 13, 2020

El número de pruebas PCR que se hacen en Madrid está cayendo de forma vertiginosa. Madrid ya es una de las CCAA donde menos PCRs se hacen por habitante. Navarra está haciendo el triple de PCRs. https://t.co/vVl7Rkpo4Q pic.twitter.com/p1fXblGp6v — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 13, 2020

La Comunidad de Madrid lleva ya 96 horas sin actualizar sus datos de la pandemia. En pleno estado de alarma de la capital, cuatro días sin información. — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 13, 2020

Después de semanas pidiéndolo, la Comunidad de Madrid acaba de hacer públicos los datos sobre la cantidad de "tests rápidos de antígenos" que está haciendo. El número de tests de antígenos que se están haciendo NO compensa la caída brutal de pruebas PCRs. pic.twitter.com/ItyebKK3fo — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 14, 2020

Además Ayuso se ha permitido el lujo de reírse del ministro de Sanidad a cuenta de su currículum. Pues sí.

Díaz Ayuso acaba de llamar al Ministro de Sanidad Illa como el "filósofo", porque no es médico. Sí, amiguitos, ella, que su único logro ha sido ser la tuitera de un perro. — Ivanjode (@Ivanjode) October 14, 2020

Mientras, el resto del mundo sigue andando en dirección contraria a la suya

Elige tu propia aventura. pic.twitter.com/yn6T9b1HRN — Olalá de fua (@olaladefua) October 14, 2020

¡¡DESPERTAD GANDULES!!

Venga a trabajar, vamos, que a estas horas Pedro Sánchez quiere poner medidas restrictivas en 11 ciudades alemanas, Londres, París, Nueva York, confinar Bélgica de nuevo, y así cargarse la economía de todos esos sitios, y vosotros todavía en la cama. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) October 14, 2020

Cuando ves lo que hace Ayuso te preocupas, pero cuando escuchas sus razones es cuando te tiras de los pelos: hoy ha dicho que hay que dejar abiertos los bares porque si no la gente se va a sus casas a contagiar a sus familias. ¿Esta señora se piensa que la gente vive en los bares?

Es pura fantasía esta mujer.

pic.twitter.com/lfaYcRWrNt — Diego E. Barros (@diegoebarros) October 14, 2020

Mae mía la que tenemos con Ayuso...

A parte de este tipo de propuestas y de anunciar bajadas de impuestos a los ricos en plena pandemia, Ayuso ya no sabe qué más hacer para luchar contra el virus y sus efectos

Madre mía cuando se enteren Casado, Abascal y Arrimadas que el FMI se ha hecho de Podemos... ???? https://t.co/XwMlNljsbR — Jaume Asens (@Jaumeasens) October 14, 2020

La furia de Gabilondo ya debe de estar a punto de desatarse

Elige el @equipoGabilondo que eres hoy pic.twitter.com/ikXVF6ahCz — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ???? (@Idiazaquso) October 13, 2020

"Es urgente que salga un parche de seguridad para el Windows 98". Ángel Gabilondo — Mortadela (@MortaSiciliana) October 13, 2020

La reunión de Ayuso con Gabilondo ha ido muy bien ???? pic.twitter.com/UFsWa2cN3z — Carl Winslow (@CarlWinslou) October 14, 2020

Pero vamos a la noticia política del día: el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al PP por la trama Gürtel como partícipe a título lucrativo

Si Pablo Iglesias tiene que dimitir sin estar imputado supongo que el PP después de la sentencia de hoy tendría que disolverse, devolver los millones y pedir perdón a los más de 40 millones de víctimas y afectados. — Galleto Fontanedo???? (@Coponnnn) October 14, 2020

Hale, Pablo, ya podéis ir dimitiendo los 88 diputados uno por uno. Según tu propio criterio, claro. https://t.co/FLGDxZzacY — Otis B. Driftwood #EnCasa (@obdriftwood) October 14, 2020

Ufff... Ya veréis mañana la prensa como echa humo... Una semana van a estar abriendo los periódicos. Ya lo veo.

El PP, condenado de nuevo por la Gürtel. La mujer de Bárcenas va a entrar en prisión, así que Bárcenas va a sacar aún más mierda. La pregunta es: ¿creéis que con los okupas será suficiente para las próximas semanas o que habrá que hacer noticia también a los manteros? — gerardo tecé (@gerardotc) October 14, 2020

Hoy , en juguemos un rato " Tuitea como el ABC " La Cerveza no engorda , según un estudio que he realizado en mi casa https://t.co/fmLNgH4wLi — Antonio_Delgado ???? (@DeMeison) October 14, 2020

Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B. Pues vaya...

El Supremo no dice que la caja B del PP no existiera sino que la AN se excedió al darla por probada en Gürtel cuando eso es objeto de la causa sobre los papeles de Bárcenas. Hay decenas de indicios que la acreditan: desde el testimonio de Bárcenas hasta el del padre de Abascal — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) October 14, 2020

Sin embargo, el alto tribunal sí da por probado que Bárcenas se apropió indebidamente de 149.600 euros de la caja B del PP que gestionaba con Álvaro Lapuerta — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) October 14, 2020

Página 1077 de la sentencia del Supremo: "El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una «Caja B», o contabilidad «extracontable», del PP",

que Bárcenas controlaba, como "el apoderamiento de sus fodos" — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) October 14, 2020

-A ver, ¿nosotros que tenemos que ver con la KGB?

-Caja B.

-¡Ah, coño! pic.twitter.com/LMtDvsxuAK — Craich (@ACraich) May 24, 2018

También han decidido rebajar ligeramente las condenas de los 29 encausados. 29, que se dice pronto.

Definitivamente el PP no tiene nada que ver con esto, sí... pic.twitter.com/btzSofiDRn — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 14, 2020

No hay rastreadores suficientes para encontrar alguien decente en el PP.#Gürtel — Javier Durán (@tortondo) October 14, 2020

Dejar un módulo en Soto del Real sólo para cargos del PP, con celdas llenas de posters de Felipe VI y Fraga.

El módulo se llamará Esas personas de las que usted me habla. — Mortadela (@MortaSiciliana) October 14, 2020

Meten a 29 del PP al talego y encima Casado se pone chulo. Si llegan a librarse, invade Polonia. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 14, 2020

Sólo hoy hay más cargos del PP condenados que diputados de C's. — Mortadela (@MortaSiciliana) October 14, 2020

Bueno, pues ya ha salido el gordo. pic.twitter.com/94icORrdFF — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 14, 2020

Eh, patriotas, poned una bandera por cada año de cárcel al que han condenado a alguno del PP. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 14, 2020

Entre los condenados está Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. Condenada a 12 años, deberá entrar en prisión

La madre de Willy Bárcenas va a dormir como una condenada. — ???????????????????????? (@Arezno) October 14, 2020

Uy, uy, uy...

Bárcenas amenazó con cantar más si su mujer tenía que ir a l carcel. — Maria Teresa (@MariaTe53756723) October 14, 2020

Se avecina que Barcenas va a sacar la lengua a pasear. pic.twitter.com/7dOhQkEob0 — Andoni (@Andoni71178635) October 14, 2020

Hay gente muy preocupada por ahí...

Los Bárcenas: media España temiendo que cante el hijo y la otra media temiendo que cante el padre. — Hank Solo (@Hank_Solo) October 14, 2020

¿Cantará Bárcenas? Veremos

Bárcenas va a cantar mejor que Taburete. Cosa que tampoco es difícil.https://t.co/4EPOtR0Ntr — gerardo tecé (@gerardotc) October 14, 2020

Puede ser, pero creo que se le pasó el arroz. Cuando tuvo ese poder, no lo hizo, y entre las pruebas que le han quitado y las que ya no sirven para nada... Me parece que se quedará en un tarareo. Será mucho titular y poco reflejo judicial. — Alberto Pozas ???????? (@AlbertoPozas) October 14, 2020

Aqui aunque hubiese un video de Barcenas entregando la Caja de puros con billetes de 500euros a M.Rajoy.. todavía habría Jueces que no sabrian quien es M. Rajoy????, "periodistas" que negarian la Corrupción del PP???? y Casado que seguiria diciendo que no había Caja B.???????? — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 14, 2020

Mientras, M. Rajoy ríe fuerte al enterarse de todo esto, allá donde quiera que esté ese misterioso personaje...

Este mensaje va para el Tribunal Supremo de España, que aún no sabe en pleno 2020 quién es M.Rajoy. pic.twitter.com/GdUpwwf0CZ — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) October 14, 2020

Viva el rey, viva el PP y la Gürtel que lo parió. Y el vino. pic.twitter.com/6pj156inpT — El_TylerDurden ???????? (@El_TylerDurden) October 14, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

How it started How its going pic.twitter.com/1cZlB0hInt — Aquel Coche (@Aquel_Coche) October 14, 2020

Cuando te roban la elíptica sin que te des cuenta.

pic.twitter.com/2JWuDWIuA9 — George Kaplan (@GeorgeKplan) October 14, 2020