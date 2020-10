¿Es posible vender una durísima sentencia que condena al PP, y a exministros, exdiputados, exsenadores, exalcaldes, exconcejales, exconsejeros, entre otros cargos y familiares del PP, en algunos casos hasta a 40 años de cárcel, como un éxito para el PP? Pues la prensa de la derecha de este país ha aceptado el reto.

El Tribunal Supremo ratificó este miércoles las condenas del Caso Gürtel, entre ellas la del propio Partido Popular por beneficiarse de la trama y las condenas, con ligeros ajustes, a 29 acusados. Once de ellos han sido condenados a penas de más de 12 años de prisión.

Y ¿cuál ha sido el tratamiento del caso en los medios de comunicación? Pues... pasen y vean.

Tras saltar la noticia, el PP vendió la idea de que la sentencia dice que no hubo 'una caja B'. Una idea falsa, porque lo cierto es que los jueces del Supremo dan por acreditado que el PP se benefició de los negocios de la trama y hacen referencia, como ya hizo la Audiencia, a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción". También se agarraron como a un clavo ardiendo, a la nota de prensa del Supremo que decía que el Alto Tribunal consideraba "excesivas" las menciones de la Audiencia Nacional a dicha caja B. Lo cierto es que el propio tribunal, que no decía eso en su sentencia, rectificó después la nota de prensa.

El resultado es que parte de los medios de este país también se han abrazado a esos argumentos para tratar de disimular el mazazo de la sentencia. Este jueves, por ejemplo, en las portadas de la prensa impresa podemos encontrar titulares como los siguientes: "El Supremo desmonta la moción: 'El PP no delinquió en la Gürtel'" (La Razón); "El Supremo ve arbitraria la alusión a la caja B que provocó la moción a Rajoy" (ABC); "El Supremo rechaza los párrafos que motivaron la moción contra Rajoy" (El Mundo).

La Razón también vende la idea de las "excesivas" alusiones, cuando el Supremo ya había rectificado el miércoles por la tarde.

En determinada prensa digital, el nivel tampoco ha sido mucho mejor:

Pero la mayor 'lección' de todas la ha dado el informativo de Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, presentado por Mariló Montero: ni un sólo segundo dedicado a la sentencia. Si no informas de nada, ni siquiera tienes que hacer piruetas dialécticas. Éxito asegurado.

El informativo de la televisión pública andaluza no ha dedicado esta noche ni un minuto a la sentencia del Supremo por el caso Gürtel. La censura y la manipulación que impone el PP en Canal Sur son tan obvias como escandalosas.

Todos los medios -menos uno- informaron que el #TribunalSupremo ratifica TODAS las penas a dirigentes del PP por enriquecimiento ilícito y financiación ilegal en la #Gurtel En @canalsur @CSurNoticias no han dicho ni mú. Ya no es manipulación, es #censura . Lamentable. pic.twitter.com/tVdsVpYOYC

La reacción en los medios de la caverna no ha dejado de sorprender por esperable que fuese. En las redes, muchos tuiteros han comentado la jugada:

No sé cómo los estudiantes de periodismo de todas las facultades no alzan la voz por dignificar la q será su profesión. Visto q una vez entras en nómina te ponen bozal, al menos los q aún no ejercen!

— o Nacho Mora (@ChanoRoma) October 15, 2020