Termina una semana que comenzó especial, con la Fiesta Nacional

Y con un vídeo de personalidades apoyando al rey

Una semana en la que, tristemente, hemos visto a la ultraderecha muy envalentonada. Primero el 12-O con sus banderitas con pollos...

Después en Madrid, imponiéndose al exmoderado Almeida, quitando la placa a Largo Caballero

Menuda imagen, con el operario dando martillazos

Y los de Ciudadanos ahí, siempre dando vergüenza ajena

Y luego, también hemos visto a neonazis manifestándose brazo el alto contra los menores extranjeros tutelados

Menos mal que tenemos ojos y vemos las pancartas que llevan y los saludos que hacen, si hiciéramos caso de los medios pensaríamos que son señores pidiendo taxis

Pero esta semana ha habido más noticias. Por ejemplo, Apple ha presentado sus nuevos iPhone, ahora con una novedad genial: no traen ni cargador ni cascos. Olrait

Bueno, y la condena por el caso Gürtel. El propio PP ha sido condenado y también varios de sus exministros, exsenadores, exconsejeros, exalcaldes, exconcejales y un largo etcétera. Alegría, claro que sí.

Casado ha tratado de escurrir el bulto como ha podido

Y Rajoy, diciendo casi que tenemos que pedirles perdón

Son unos malditos cracs

Y luego hay peña votando a esta gente. Se esconden, están entre nosotros, pero existen.

Por 25 pesetas frases que significan "soy más facha que Franco pero no quiero que se me note mucho" como por ejemplo <<Son todos iguales>>, un, dos, tres, responda otra vez. pic.twitter.com/uIOOkCE4uy

"No si a mi no me interesa la política" (después de opinar)

Bueno, algunos van de cara, hay que reconocerlo

En fin, gente despreciable hay en todos lados



Lo cierto es que en la política sigue todo muy enfangado en este país. No hay más que ver las sesiones del Congreso...

No entiendo por qué no hacen la #sesióndecontrol desde el bar del Congreso de los Diputados. Apenas íbamos a notar la diferencia.

Lo del coronavirus no va muy bien en España, vamos a ser sinceros...

Ayuso y la comunidad de Madrid siguen haciendo política con la pandemia e intentando minar al Gobierno con los madrileños como rehenes

Diciendo que las medidas contra el coronavirus son una dictadura y que les tienen manía

Van por una carretera en dirección contraria y pitando a todos los que se les cruzan

Bueno, ahora parece que igual entran en razón. ¿Por que les importa la salud de las personas? Bueno pues...

Ay Ayuso...

Ay Madrid...

