El periodista Xabier Fortes responde a las críticas del exministro Corcuera: "Me imagino su paso por Interior..."

"Creo que no le caigo muy bien al autor de la ley de la patada en la puerta. Solo corregirle con los datos de audiencia, son casi el doble de los que dice. Muy preciso no parece que sea este buen hombre. Me imagino su paso por Interior...". Con esta contundencia respondió el periodista Xabier Fortes, conductor La Noche en 24 horas, al exministro de Interior del PSOE José Luis Corcuera.

Creo que no le caigo muy bien al autor de la ley de la patada en la puerta????????????. Solo corregirle con los datos de audiencia, son casi el doble de los que dice????. Muy preciso no parece que sea este buen hombre. Me imagino su paso por Interior... https://t.co/Oa10Jz53JJ — Xabier Fortes (@xabierfortes) October 17, 2020

Fortes contestaba así a las duras críticas de Corcuera que, previamente, había acusado al programa de manipular a los espectadores y de tener unos índices de audiencia del 0,8% o 1%. "Suelo ver el '24 horas' en TVE para ver la facilidad con la que manipula el que dirige ese pretendido informativo, y ayer fue especial. Afortunadamente para los españoles, se han dado cuenta y no lo ve casi nadie, porque los índices de audiencia son el 0,8, 0,9, el 1... Cuesta dinero a los españoles ese programa una barbaridad. Ahora, eso sí, ajustarse a la objetividad informativa, nada de nada", señaló el exministro, responsable de la Ley se Seguridad Ciudadana conocida como 'Ley de la patada en la puerta'.

Estas no fueron las únicas críticas que el exministro dedicó a la televisión pública. Corcuera también cargó contra la presentadora La Hora de La 1, Mónica López por preguntar a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo si era perjudicial para la monarquía que Vox y PP abanderen la defensa de la Casa Real. "Esa señora, que yo la veía dando las noticias de El Tiempo, y las daba con una credibilidad notable, no sirve para este oficio. ¿Cómo puede sustentar una pregunta en el criterio de autoridad de un politólogo? Es demasiado para mi cuerpo", dijo el exministro.

La respuesta de Xabier Fortes dio rienda suelta a las críticas de los tuiteros:

Para que te hagas una idea, le absolvieron por malversación por regalar (personalmente) con cargo a los fondos reservados joyas a esposas de altos cargos. Alegó error de prohibición, y el Tribunal le vio tan burro que apreció ese error — César Estirado (@EstiradoCesar) October 17, 2020

El sr del tuit debía preferir los tiempos de Urdaci en la 1 o del Samoano en Telemandril — Juanma Vidal ???? #Normalizándome (@VidalJuanma) October 17, 2020