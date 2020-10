Este lunes se celebra el Día de las Escritoras, una fecha para luchar contra la invisibilización de las mujeres en la literatura.

Desde Podemos se han querido también sumar a la celebración pero no les ha salido del todo bien. La formación morada ha publicado un vídeo donde diferentes dirigentes, como Pablo Iglesias, Pablo Echenique, José Julio Rodríguez o Pablo Fernández, citan a las autoras que leen, como Gioconda Belli, Isla Correyero, Andrea Abreu, Lucía Mbomío, etc. Con un pequeño detalle, todos los dirigentes que aparecen en el vídeo son hombres.

En las redes sociales, la campaña no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado, han aparecido decenas de críticas a la iniciativa, preguntándose cómo han podido lanzar una campaña sobre mujeres sin mujeres. Otros, en cambio han considerado acertado el tema y dirigentes de Podemos se han defendido explicando que el detalle era intencionado y que precisamente ese era el valor de la campaña: visualizar a hombres recomendando a autoras mujeres.

Es el día de las escritoras, y ellas son las protagonistas. La pregunta no mezcla: es la realidad. Llevo años comprobando cómo cada vez que se pregunta qué se lee los lectores hombres no dicen nombres de autoras hasta que les preguntan si no leen mujeres. Y ahí la intención.

No es la primera vez que surge una polémica similar. Ya en marzo de 2019 fue muy criticado un cartel con el lema 'VuELve', sobre el regreso de Iglesias a la política tras un permiso de paternidad. Se les acusó de personalismo e incluso de machismo y el propio Iglesias reconoció que fue un error. Hoy algunos han vuelto ha recordarlo.

Lo cierto es que Podemos es uno de los partidos más sensibilizados del arco parlamentario con el feminismo. Siempre ha apostado por las listas cremallera y en la actualidad abanderan el discurso feminista del Gobierno en la figura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, presisamente de este partido y cuyo equipo más cercano está mayoritariamente compuesto por mujeres.

En cualquier caso, muchos han coincidido en que la campaña no se ha explicado muy bien. Una muestra del debate en las redes:

Mirad, esta campaña va a una cuestión muy importante. Nosotras nos leemos entre nosotras pero ¿Y ellos? ¿Nos leen? Me parece muy acertado poner el énfasis en lo que leen ellos. Siento que no se comprenda porque parte de un análisis de la situación muy acertado de @SofCastanon https://t.co/bNCV1kW2s4

Sofía, con todo el respeto que tengo, chirría y mucho. La pregunta que haces va a parte y no tiene nada que ver. Chirría, como ya sabes, hombres (sólo hombres) hablando de mujeres que ni aparecen en el vídeo. No dista nada de los que hace la derecha por postureo.

Dicen mis amigas que si hay que explicar la campaña es que no está bien hecha. Y eso también es cierto. Por mucho que a mí me guste el enfoque si ha generado tanto rechazo es que no funciona. Pero creo que no sabemos discrepar sin virulencia y eso creo que hay que trabajarlo.

— Esther López Barceló ???? (@Elba_Celo) October 19, 2020