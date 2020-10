Críticas a Mónica Naranjo por su foto con una pantalla de plástico en lugar de una mascarilla: "100% estética pero 0% funcional"

"Con eso que llevas pones en peligro tu salud y la del resto"; "100% estética pero 0% funcional"; "esta pantalla no sirve de nada". Son algunos ejemplos del aluvión de críticas a la cantante Mónica Naranjo, en respuesta a una imagen que la artista colgó en sus redes sociales con una especie de pantalla de plástico transparente en la cara, en lugar de una mascarilla.

Lo cierto es que se trata de una pantalla que llevó en la gala de los IV Premios Aquí Tv con el logo de la misma, como muchos otros de los invitados.

Pues haber si nos dejamos de tonterías, y nos ponemos mascarillas de verdad, que no está el tema para gilipolleces

No es la primera polémica sobre las mascarillas durante esta pandemia. Desde las mascarillas-servilleta de Revilla, hasta organizaciones dedicadas a venderlas sin homologación, pasando por la mala utilización que la población a veces hace de ellas. Las personas con problema auditivos, que necesitan poder leer los labios de sus interlocutores, también han pedido mascarillas transparentes, pero siempre con homologación.

Volviendo a la pantalla de Naranjo, la cuenta Enfermera Saturada ya advirtió el pasado domingo de que este tipo de objetos se están poniendo de moda pese a que "no protegen frente al coronavirus"

Esto NO es una mascarilla. Cada vez se ven más, pero no protegen frente al coronavirus, ni al que la lleva ni a los de alrededor. pic.twitter.com/c21aOGrLI7

La enorme proyección de Mónica Naranjo ha hecho que las críticas a este tipo de objetos se hayan centrado en su caso:

La pena es que es 100% estética pero 0% funcional (la "mascarilla"). Es como si no se llevara nada si te expones a alguien covid+.

Esa mascarilla o como queráis llamarlo no protege de nada en absoluto. Tiene más fugas que el Titanic.

Mónica, esta pantalla no sirve de nada. Pero de nada, nada. La foto muy bonita pero hay que usar mascarillas homologadas para proteger a la gente, sobre todo con los gritos que tú pegas ????

Te han engañado. Eso no filtra tu aire. Solo lo desvía y no filtra lo que respiras. Entra por los lados. No cumple ninguna normativa

— Ignacio Enríquez (@IgnacioEnriquez) October 19, 2020