El hilo de Twitter que nos recuerda por qué no podemos equivocarnos en esta segunda ola

Hasta el momento de escribir estas líneas, en España han muerto 33.992 personas por covid-19 desde el inicio de la pandemia. Casi 34.000 dramas que se vivieron de forma intensa por las personas afectadas, sobre todo en los meses más duros de la primera ola, cuando todos estábamos confinados. Pero a veces da la sensación de que no hemos aprendido nada de aquella dura experiencia, de aquellos días intensos en los que los muertos se contaban por centenares. Desde luego, no han aprendido nada algunos de nuestros políticos, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza: la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre se ha mostrado más preocupada por defender los intereses de su partido, el PP, que por la salud de los madrileños. Pero tampoco han aprendido, o eso parece, aquellos que son pillados en un botellón o en fiestas ilegales.

De eso precisamente se queja una tuitera que perdió a su madre al inicio de la pandemia en un hilo en Twitter al que más de 40.000 usuarios le han dado "me gusta" en los últimos dos días. Sara M.G. cuenta que su madre falleció el 24 de marzo y recuerda la soledad en la que ella, su padre y su hermano tuvieron que despedir a su madre. También relata el dolor por no poder despedirse en condiciones. Ahora Sara M.G. recuerda aquellos duros momentos y lamenta que volvamos a tropezar en la misma piedra: "Ahora el mundo vuelve a rodar, pero muchos tenemos el corazón y la mente aún paralizados, mientras vemos como la sociedad se toma esta segunda ola como una mera incomodidad en la cotidianiedad de sus días".

Nos vamos, sabiendo que el cuerpo de mi madre está metido en una caja bajo la tierra, cuando el día anterior estaba en su sofá con su sonrisa y sus ganas de vivir. No sabemos qué hacer, estamos los 3 en medio de un descampado y cada uno debe irse a su casa, no podemos besarnos(3)

No podemos abrazarnos, ni juntarnos en la misma casa. Mi padre se queda solo. Comienza la aventura para que nos hagan las pruebas. No nos la hacen a ninguno. Se nos ha muerto la mujer que nos ha dado vida, pero no nos da derecho a saber si también estamos contagiados. (4)

Soy yo la que se encarga de llamar al hospital para que me confirmen de una vez si ha sido covid o no. Si no llego a llamar no me informan. Aun así, llaman al móvil de mi madre para saber cómo está. Lo coge mi hermano y les dice hasta en dos ocasiones que está muerta.(5)

