Las críticas al escote de la primera ministra de Finlandia unen a las tuiteras de todo el mundo contra el machismo

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, ha vuelto a sufrir en sus carnes (y nunca mejor dicho) la calamidad del machismo. No es la primera vez que lo contamos en Tremending, porque lamentablemente esta política capaz ve como día sí y día también su nombre copa los titulares no por sus méritos políticos, sino por polémicas absurdas relacionadas con el machismo.

En esta ocasión Marin protagonza, a su pesar, una encendida polémica en redes sociales a raíz de una entrevista con la revista de moda Trendi que venía acompañada por unas fotos en las que la primera ministra posaba con un pronunciado escote. Esta es la foto en cuestión, la que ha levantado más debate.

Sanna Marin contaba en la entrevista cómo ha vivido su mandato al frente del país en plena pandemia. Sim embargo, eso ha pasado a un segundo plano. En las redes sociales sólo se habla de su escote: los hay muy críticos porque consideran inapropiada la vestimenta de la primera ministra, pero hay también quien defiende y apoya a Marinm que bastante tiene ya con tener que aguantar casi diariamente las críticas por su aspecto físico o vestimenta. Sin embargo, ella debe estar acostumbrada: según leemos en Nius, Marin fue criada por dos mujeres homosexuales y empezó a trabajar como cajera de supermercado en su juventud, algo por lo que también se la ha criticado.

Pero en esta ocasión no todo son críticas. La legión tuitera del mundo entero ha reaccionado en favor de Marin: bajo el hashtag #imwithsanna (Estoy con Sanna), miles de tuiteras han defendido el derecho de la primera ministra de Finlandia (y por añadidura de cualquier mujer) a posar como quiera y con la ropa que quiera. El apoyo ha sido tal que muchas de esas tuiteras han compartido fotografías de ellas mismas con un atuendo similar y mostrando escote.

La editora jefe de la revista, Mari Karsikas, también ha salido en defensa de Marin: "El alboroto ha mostrado claramente que lo que se ve en las imágenes dice mucho sobre el espectador. Muchos no vieron el busto en absoluto. Vieron a Sanna Marin vestida con un traje de pantalón negro de moda. Otros miraron la foto y vieron cómo la profesionalidad, la inteligencia y el saber hacer van unidos a la ropa y quizás a cuánto cubran la piel".

Obviamente, dejamos aquí una selección de los mejores tuits.

Just let women be fabulous!#imwithsanna https://t.co/UHU4kNw51J https://t.co/RiNHmsY3AN

— Regina R. Talamás (@Regina_RT) October 13, 2020