No es Sálvame Deluxe, es la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, destilando un tono de desprecio y unos comentarios en una comisión, que han dejado patidifuso a todo el que lo ha visto.

Andrea Levy en su intervención de hoy. pic.twitter.com/xnT1JAafSi — Dios (@diostuitero) October 20, 2020

"Me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva usted, señora Perea. Sólo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es", le espetó a la concejal de Más Madrid, Pilar Perea. A la socialista Mar Espinar le dijo: "No puedo ocuparme de su frustración por no ser nada ni nadie" y después añadió "debe ser que le gusto". Todo ello, entre sonrisas y frases atropelladas.

El bochornoso momento se vivió este martes, durante la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de la capital. Levy llegó a ser llamada al orden por el presidente de la comisión, Paco Pérez, de Más Madrid, quién también tuvo que sugerirle que se refiriera a él como "presidente" después de que se refiere a él como "el señor de Más Madrid".

Atiende, que hay un previously. En qué manos estamos. pic.twitter.com/ZNlhQdarp7 https://t.co/NBAMl6PtUh — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 20, 2020

Un vergonzoso momento que ha provocado que PSOE y Más Madrid hayan elevado una queja formal al alcalde y que en las redes se haya convertido en uno de los temas más comentados del día:

—¡Menudo collar rollo panchito que me lleva la tronca!

—Señora Levy, ese comentario está fuera de lug

—¡Plaka, plaka!

—¿Qué... qué dice?

—¡QUE ME LA BARNICE! — Dani Bordas (@DaniBordas) October 20, 2020

Encontrarte a Andrea Levy, Girauta y Rafa Hernando en un callejón oscuro... ???? — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 20, 2020

Las ruedas del carrito del súper. pic.twitter.com/DTeQ50YE6m — Pepita Grace (@PepitaGrace) October 20, 2020

Creo que Andrea Levy no ha entendido bien lo de comisión "ordinaria" — tobellin (@tobellin) October 20, 2020

Lo de Andrea Levy me ha recordado al chiste del perro. pic.twitter.com/oW8GMiT3eB — El Nota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) October 20, 2020

Andrea Levy entrando a las reuniones del Ayuntamiento al grito de "Pasa prehmo!" — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) October 20, 2020

Quiero pensar que se ha tomado 80 redbulls antes del pleno... — Gema MJ (@gmaemejota) October 20, 2020

Andrea Levy, la conciliadora. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 20, 2020

El nivelazo de marrullera desvergüenza sectaria insultante de Levy es de programa de esos de la tele en los que se gritan burradas.https://t.co/9UfZVgpz9R — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 20, 2020

Levy + Arrimadas + Sánchez-Camacho.

HAT-TRICK. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) October 20, 2020

Este nuevo vídeo de Andrea Levy sería otro espectáculo lamentable más, pero es que es la delegada de Cultura de la ciudad. Pobre Madrid. pic.twitter.com/1Tr9iGI86R — Eduardo Rubiño ????️‍???? (@EduardoFRub) October 20, 2020

Es que no sé ni qué decir. pic.twitter.com/uEdygjl9uR — Cristina Hernández (@Cristina_H_) October 20, 2020

Acojona, pero con el chicle era otro nivel. pic.twitter.com/pRPLh56OPT — Luis López (@Trix69Luisma) October 20, 2020

Andrea Levy: "Si ya saben como me pongo… ¡pa'qué me hacen concejajajajala de Cultura!" pic.twitter.com/mo3GVXGD7w — El_TylerDurden ???????? (@El_TylerDurden) October 20, 2020

Andrea Levy A Pegar Dos Yoyas. pic.twitter.com/C2oviCbedd — unmundolibre (@unmundolibre) October 20, 2020

Andrea Levy es perfecta para la consideración que el PP otorga a la cultura. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 20, 2020

Andrea Levy en la Comisión de Cultura as BELÉN ESTEBAN. Abro hilo: pic.twitter.com/7KyfNMVkdx — Alejandro Alcaraz (@AleAlejandroAZ) October 20, 2020

No os metáis con Andrea Levy, que todavía me sigue ????. pic.twitter.com/vq5bEzA3HY — Carl Winslow (@CarlWinslou) October 20, 2020

El "espectáculo" es bochornoso y el silencio de Almeida ensordecedor.. Está persona no está bien.. No puede estar ni un minuto más al frente de nada y menos de Cultura.. pic.twitter.com/Hq09FLYWow — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 20, 2020

Andrea Levy criticando el collar de otra diputada. Sí, esta Andrea Levy. pic.twitter.com/UVZasEE4Vh — Hank Solo (@Hank_Solo) October 20, 2020