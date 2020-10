"Casado rompe con Abascal y sale ganador de la moción de censura", dice El País en su apertura de hoy. "Casado rompe con Vox para liderar el centro derecha", titula El Mundo. "Casado devuelve al orgullo al PP", dice La Razón en su portada, y añade en el subtítulo: "El líder popular rompe con Vox en un duro y brillante discurso".

Pablo Casado convertido por los medios en una especie de Kennedy español, por lo que no parece más que su enésimo cambio de estrategia respecto a la ultraderecha (algo que ha ya hecho más veces, sólo hace falta darle un poco a la memoria).

Un cambio discursivo (de momento absolutamente nada más), como respuesta a una moción que nadie duda de que iba más contra el PP que contra el Gobierno.

Una 'ruptura' que Abascal mismo ya diluía en la tribuna cuando decía que no romperían los pactos que tienen con los de Casado en diferentes comunidades y ayuntamientos. En las últimas horas se ha desplegado una batalla en las redes entre las derechas, con simpatizantes, cargos y cuentas oficiales de uno y otro partido mandándose mensajitos (y pasajes del Apocalipsis). Los del PP cargando contra los de Vox, sin rechazar su apoyo, y los de Vox atacando a los del PP, sin retirárselo. Y así estamos.

Mientras tanto, los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia siguen ahí y en Andalucía, PP, Cs y Vox negocian los presupuestos para 2021.

Entre los tuiteros hay un análisis que difiere un poco del que puede verse en muchos medios de comunicación. Estos son algunos ejemplos.

"Vox fue a por los inmigrantes, y me dio igual porque no soy inmigrantes.

Vox fue a por las mujeres, y me dio igual porque yo no soy mujer.

Vox fue a por los gais, y me dio igual porque yo no soy gay.

Vox ha ido hoy a por mi y ya no había nadie para defenderme"

Pablo Casado

— El Imbécil (@Imbecilismo) October 22, 2020