Ayuso, marcándose un 'pa ke kieres saber eso, jaja salu2' cuando una periodista le pregunta si van contratar personal sanitario para el nuevo hospital de emergencias de Valdebebas (por resumirlo tirando del famoso meme). Así estamos en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue entrevistada este domingo en Telemadrid para hablar del estado de alarma declarado por el Gobierno de Sánchez. Durante la entrevista, Ayuso habló sobre el hospital de Valdebebas, construido por más de 50 millones de euros, que se inaugurará este semana.

El problema llegó cuando la periodista, Silvia Intxaurrondo, le hizo una pregunta bastante lógica: ¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital? En ese momento, Ayuso colapso y trató de salirse por la tangente pero acabó admitiendo que "lo que se está viendo sobre todo es que el refuerzo venga de otros hospitales". La periodista insistió, anonada ante su respuesta. Ayuso trató de defenderse como pudo y al final acabó diciendo: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente".

Señora Ayuso, ¿a cuántos sanitarios va a contratar para el nuevo hospital? pic.twitter.com/UDRnxkkbL2 — Carl Winslow (@CarlWinslou) October 26, 2020

No poder articular una respuesta a una pregunta obvia demuestra una soberbia incapacidad. Intentar salir con un "eso no se me pregunta a mí" demuestra una incapacidad soberbia. https://t.co/R4HlDo46rM — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) October 26, 2020

En vista de que su argumento se desmoronaba, Ayuso insistió en varias ocasiones en el mensaje que ella quería dar: "Es una buena noticia", repitió en varias ocasiones.

Lo mejor de la entrevista a Ayuso en Telemadrid es la cantidad de veces que intenta colar el mensaje de que construir un hospital "es una buena noticia". Lo repite sin parar — Pablo Machuca (@ochinabos) October 25, 2020

Los madrileños right now pic.twitter.com/P10RDm0pmo — Eduardo Rubiño ????️‍???? (@EduardoFRub) October 25, 2020

Si no os gusta el nuevo hospital de Ayuso, podéis ponerle una querella en la ciudad de la justicia de Aguirre. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) October 26, 2020

Ya va llegando el personal sanitario que ha contratado Diaz Ayuso para el nuevo hospital de Valdebebas. Criticáis sin saber. pic.twitter.com/hWp7rfQgVh — Kikolo (@kikolo777) October 26, 2020

A Ayuso, si le preguntas algo más allá de qué hora es o cómo se llama, colapsa y hay que resetearla. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) October 26, 2020

Silvia Intxaurrondo somos todos. Los dos ánimos que produce la gestión de Ayuso en la población de Madrid: pic.twitter.com/kVILFCM0uQ — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 26, 2020

¡QUE NO LE PREGUNTÉIS A AYUSO COSAS DEL CURRO, QUE SE AGOBIA, JODER! — Hank Solo (@Hank_Solo) October 26, 2020

Isabel Díaz Ayuso. el "a mí no me afecta, yo le echo siempre 20 euros" de la política. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) October 25, 2020

Si por el PP fuera, en Madrid podríamos tener 5000 hospitales con 2 médicos cada uno, porque lo que a ellos les gusta no es la sanidad, sino los ladrillos. — El Nota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) October 26, 2020

El problema es que el personal sanitario no se puede inaugurar. Si se pudiera hacer una foto cortando una cinta habría más contrataciones. — Rule (@que_rule) October 26, 2020

Españoles, por favor, no nos dejéis solos a los madrileños con Ayuso. pic.twitter.com/dHzzGdmzQl — Jorge Moruno (@JorgeMoruno) October 25, 2020

Lo de Ayuso es de otra liga. Reconoce sin despeinarse que para su hospital de pandemias va a vaciar de personal al resto de la red sanitaria. Lo que de toda la vida se ha llamado desvestir un santo para vestir otro.pic.twitter.com/IbFnKRduEL — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) October 25, 2020

Tengo un coche nuevo pero no me preguntes si le pondré gasolina porque yo esas cosas no las llevo https://t.co/4lx4jmg0Qd — Incitatus (@LTGarlic) October 26, 2020

Que no te están preguntando sobre tu peso o tu vida sexual, Isabel, que te están preguntando a quién vas a contratar para un hospital de 1.000 camas y 50 millones de euros que abre el mes que viene. https://t.co/1BBt4Zag6u — Aquel Coche (@Aquel_Coche) October 25, 2020

Una periodista preguntando a la presidenta de una comunidad autónoma sobre la gestión de dicha comunidad. ¡Ande iremos a parar! — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) October 26, 2020

