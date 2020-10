Te levantas de la cama y ves ante ti toda la semana por hacer... Ya es lunes.

Por cierto, ¿qué tal el cambio de hora?

¿Ha afectado vuestros biorritmos?

Menos mal que ahorramos un montonazo

Noticia de última hora: ¡La NASA confirma que ha encontrado agua en la Luna!

Yo hasta que no haya cerveza no pienso ir. https://t.co/xBwzg0eQSV

Mientras, aquí en la Tierra seguimos en este odioso 2020 que nos ha traído el coronavirus...

Son tiempos duros, pero saldremos adelante gracias a la gente que dándolo todo y trabajando sin descanso por todos nosotros

La cosa se vuelve a poner mal. El Gobierno ha declarado el estado de alarma con idea de prolongarlo hasta mayo. Se veía venir...

También han prohibido circular de 23.00 a 6.00 horas. Una "restricción de movilidad", no un toque de queda.

Muchos están preocupados por la Navidad. La verdad es que riene pinta de que muy normal no va a ser...

Por supuesto, hay quienes están criticando lo que antes pedían, lo que viene a ser una constante en la derecha en estos tiempos

Por el momento no habrá cuarentena domiciliaria como la que vivimos al principio de toda esta crisis, pero ya hay miedo

Mientras, en Madrid se sigue sufriendo el virus y a Ayuso. Ayer, en Telemadrid, habló ufana del nuevo hospital de emergencias que va a inaugurarse en Valdebebas, pero todo su discurso se vino abajo con una simple pregunta: ¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital?

La presidenta, que parece que no se lo esperaba, cortocircuitó. Tenemos imágenes

We areeeee the Worllllldddddddd, we are the Cooooovid! pic.twitter.com/SzxIJ4zLLo

— Revista Mongolia (@revistamongolia) October 26, 2020