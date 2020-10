"La pandemia está evolucionando muy desfavorablemente en España", reconoció este lunes Fernando Simón. Catorce comunidades están ya en riesgo alto o extremo mientras aumentan los cierres perimetrales y toques de queda en todo el país. El Gobierno inició el pasado domingo un nuevo estado de alarma y tiene la intención de que dure seis meses. Por la evolución, tiene pinta de que estas Navidades las pasaremos con restricciones de algún tipo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que apoyará el estado de alarma si el Gobierno lo reduce a ocho semanas: "Queremos salvar la campaña navideña", ha dicho.

La estrategia empieza vislumbrarse...

Lo cierto es que el desastre económico que está dejando la pandemia tras este 2020 de coronavirus es muy preocupante y tiene que tenerse en cuenta para tratar de mitigarlo en la medida de lo posible. Pero ¿a toda costa? ¿También a costa de la salud y la vida? ¿A costa de volver a poner a nuestros sanitarios en peligro y ante una situación descontrolada como la que ya vivimos hace bien poco?

En cualquier caso, es lógico preguntarse cómo pasaremos estas fiestas, ya que se prevé que no serán muy normales...

Los tuiteros han analizado todas estas cuestiones como sólo saben hacer ellos, con el indolente látigo de su ironía:

????We wish you a confina Christmas

We wish you a confina Christmas

We wish you a confina Christmas

and a SARS-CoV new year

Tuitea tu #VillancicoConfinado

— robotronk (@robotronk1) October 26, 2020