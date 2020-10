Ministros del Gobierno, entre ellos el de Sanidad; presidentes de comunidades, políticos del PP, del PSOE y de Ciudadanos, consejeros y presidentes de las mayores empresas españolas, directores generales, banqueros, militares, deportistas... Decenas de los personajes más relevantes de la política y los negocios de este país acudieron a la gala de Los leones de El Español, organizada por el periódico digital de Pedro J. Ramírez, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Cuando te preguntes por qué España es potencia mundial en Covid recuerda que ayer al acto de El Español asistieron 150 personas, incluyendo: - 4 ministros, entre ellos el de Sanidad. - 3 presidentes de C. Autónomas. - El alcalde de Madrid. - Pablo Casado. - Inés Arrimadas pic.twitter.com/yA5rWpzi3G

Entre los nombres de los presentes, Salvador Illa, Juan Carlos Campo, Margarita Robles, Emiliano García Page, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Sánchez Almeida, Teodoro García Egea, Inés Arrimadas, Ana Pastor, Dolores Delgado, Florentino Pérez, Begoña Villacís, Francisco Reynés, Cristina Álvarez Guil y un largo etcétera ...

La gente pasando penurias, hospitales llenos, negocios cerrando, no se me ocurre otra palabra: SINVERGÜENZAS

El evento, celebrado en el lujoso Casino de Madrid, se produjo sólo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara a los españoles a reducir al máximo todos los contactos sociales y que recomendara quedarnos en casa "todo lo que sea posible". El mismo día, catorce comunidades se encontraban en riesgo alto o extremo. Ahora siguen aumentando los cierres perimetrales y toques de queda en todo el país ante los preocupantes datos de contagios y muertes que aumentan cada día.

El solomillo algo duro y el postre no era casero. Se compensa porque estableces una buena red de contactos. pic.twitter.com/0lW9GMf3Q8

En este contexto, la imagen de toda esa gente perteneciente a la clase dirigente del país, reunida en un suntuoso salón con la que está cayendo, quedará grabada en la retina de muchos.

Una imagen que no ayudará a transmitir a los españoles la gravedad de la pandemia.

La cagada de la fiesta de El Español es deprimente. Nadie se ha hecho la pregunta "¿pero cómo voy a ir yo a un sarao de esos con la que está cayendo?". No se la ha hecho nadie de los que ha ido ni ninguno de sus amplios equipos de asesores.

Muchas críticas se han centrado especialmente en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por acudir al evento:

Francamente, esa despreocupación irresponsable me la esperaba de todos y cada uno de ellos, excepto de Illa.

Lo de Illa me tiene loco.

En su cuenta de Twitter, Pedro J. Ramírez ha hablado de "mentiras interesadas" y de "fanatismo" y "envidia", asegurando que fueron 80 personas las que asistieron, con una "ocupación del 33%".

Si esa es la justificación, te dirán que en un botellón no se ocupa ni un 10% del aforo del parque. No son fanatismo ni envidia, es la salud de todos y ser coherente con las medidas. Aquello de predicar con el ejemplo.

Este es un pequeño reflejo del vendaval de críticas que este martes arreciaba en las redes:

Pero tú no puedes ir a cenar con tus padres porque no eres rico ni influyente.

No hay botellones de chavales suficientes para tapar esta puta vergüenza. https://t.co/DEoD4VNzMI

Lo siento, me corrijo. Las fotos se las hace en la fiesta de El Español con Pedro J. Bueno, y con Illa, Arrimadas, Almeida... https://t.co/jJEkmkgnXT

Excepción primera: No puede haber reuniones de más de seis personas no convivientes excepto si lo organiza El Español.

Ministros, alcaldes, presidentes de C. Autónomas, grandes empresarios, deportistas... así hasta 150 personas de la élite social y económica de este país celebrando la fiesta de El Español. Mientras tanto, tú te haces a la idea de que no podrás juntarte con la familia en Navidad. pic.twitter.com/dHPX5SsUY4

Lo he hablado en casa y está Nochevieja la vamos a pasar en El Español.

