La escritora Nagore Suárez denuncia los mensajes machistas que recibe en sus redes: "Estoy harta"

Nagore Suárez es una joven escritora que acaba de publicar su primera novela, La música de los huesos, un thriller que ha sido muy bien acogido por crítica y público. Considerada toda una reina de Twitter, donde sus hilos sobre misterio se ha convertido en todo un fenómeno viral –uno de ellos titulado El ángel de la guarda logró más de un millón y medio de impresiones y fue premiado como el mejor hilo de misterio en la Feria del Hilo–, esta joven madrileña ha pasado de las redes sociales a los libros de una manera natural como explicó recientemente en una entrevista con la agencia EFE: "Escribo desde pequeña y luego tuve la suerte, gracias a los hilos de Twitter, de contactar con la editorial, que les gustara el proyecto de la novela y que decidieran llevarlo hacia delante".

A pesar de estar curtida en las redes sociales, Nagore Suárez se ha cansado del acoso sexual y machista al que se ve sometida con más frecuencia del que a ella le gustaría, sobre todo a raíz de la publicación del libro. Ayer, sin ir más lejos, mostraba su "cansancio" por el cariz machista de muchos mensajes que recibe en sus redes sociales, Así lo explicaba en Twitter:

Mira que harta estoy de tener que aguantar todos los santos días mensajes de señores diciéndome: "¿me cuentas más cosas sobre ti?" "Espero que la novela esté tan buena como la autora", etc. Qué cansancio, de verdad.

Lamentablemente las redes están llenas de trolls y esta misma mañana ha vuelto a denunciar los lamentables mensajes que sigue recibiendo, esta vez con un ejemplo concreto:

Me levanto y veo esto. Para que veáis que no exagero. Estoy cansada de tener que bloquear a gente así. https://t.co/NGXoOon5fi pic.twitter.com/UeIsCkw6zq

Pese a la contundencia de la denuncia, ha habido tuiteros que han criticado a Nagore Suárez acusándola de querer llamar la atención. Otra acusación machista que cae por su propio peso. La escritora ha respondido con toda la fuerza de la razón y de la lógica.

Tengo 67.500 seguidores, 4 hilos virales, un libro publicado que va por la 2ª edición y he hecho más de 50 entrevistas en medios naciones e internacionales. No necesito que me hagas caso, amigo ???? https://t.co/oV0YL0dM5I

— Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 29, 2020