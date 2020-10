Es lo que pasa cuando una institución como la monarquía es extemporánea por propia definición, que todo lo que le rodea suena a la Edad Media. Y que la normalización de algo así lleva a que las barbaridades más absolutas suenen razonables para algunos.

Relacionada: Un 40,9% de los españoles apoyaría la república en un referéndum frente a un 34,9% que votaría por la monarquía

Los tuiteros han puesto el grito en el cielo este jueves por un artículo publicado por la revista Lecturas, que habla de la posibilidad de una boda entre la princesa Leonor y Christian de Dinamarca. Sí, lo que están leyendo: un medio especulando sobre la boda que algún día podrían tener dos niños que en estos momentos tienen 15 y 14 años, y la conveniencia o no de ella.

Un artículo que pone pros para el enlace, como su "formación y educación de lo más similar" o que "comparten tíos abuelos: los reyes de Grecia" (sí, sí, esto lo hace muy apropiado, claro...) También expone contras, como que al ser ambos herederos directos al trono "uno de los dos debería renunciar a su cargo para poder casarse".

Cuando uno cree que no puede leer más barbaridades llega la posible solución a esa pega: que sea la hermana de Leonor, la infanta Sofía (13 años), la que se case con el danés. De alucinar.

En el interior de la noticia te explica que para que Leonor no tenga que renunciar al trono por casarse con este señor, lo mejor es concertar el matrimonio con la pequeña. Tócate el higo. He mirado el reloj para asegurarme de que no estoy en 1615. https://t.co/M9gNJmCZfA

— Henar Álvarez (@henarconh) October 29, 2020