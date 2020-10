¡Viernes!

Viernes pic.twitter.com/xOn4ORIlev — El Majara de Turno (@majara0) October 30, 2020

—¿Qué planes tienes para el finde?

— pic.twitter.com/rGhaUFx0da — Olalá de fua (@olaladefua) October 30, 2020

¿Ya os habéis hecho al nuevo horario?

¿Habéis ahorrado mucha electricidad, estos cinco días, encendiendo la luz de casa y la calefacción una hora antes? — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) October 29, 2020

Venga ánimo, que comienza el fin de semana. ¡El de Halloween!

Preparando la decoración de Halloween. pic.twitter.com/LDuBjNZh2C — Kim Jong-un (@norcoreano) October 29, 2020

Pero, ojo porque este puente habrá restricciones a la movilidad en casi toda España, así que fiestas pocas o ninguna.

Gente que criticaba Halloween criticando el toque de queda porque no pueden salir a celebrar Halloween. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) October 30, 2020

Recordad que no podéis asistir a ninguna fiesta de Halloween a no ser que os invite Pedro J. a la suya. #OjoConEso. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) October 30, 2020

¿Cuáles? Pues ánimo y paciencia para enteraros...

Macron confina Francia, Merkel cierra restaurantes, bares, cines y teatros, Italia decreta el cierre a las 6 y en España unos cierran a las 11, otros a las 12, unos del todo, otros por barrios, Madrid por días y el Gobierno impone toque de queda y luego levanta la obligatoriedad. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) October 29, 2020

- Entonces uno de Calahorra puede ir a Murcia parando en Albacete solo para repostar y si viene de Madrid puede salir el jueves pero no el sábado... pic.twitter.com/6YCACflqZK — Dios (@diostuitero) October 28, 2020

Ayuso pide cerrar Madrid sólo por días, Aguado está en contra, Gabilondo dice que no tiene sentido, el Gobierno lo concede, Casado se abstiene en el Estado de alarma y Murcia y Andalucía decretan el cierre. Cómo pretenden parar el virus si no se paran ni a sí mismos. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) October 29, 2020

Mucho cuidado lo del coronavirus. No sólo no se ha acabado, sino que va mucho peor. Como no lo hagamos bien, acabaremos confinados otra vez, .

Yo creo que no va a haber confinamiento, porque nos vamos a portar muy bien. pic.twitter.com/hLsfWXZXMl — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) October 29, 2020

Se nos está poniendo carita de marzo. — Moe de Triana (@moedetriana) October 28, 2020

Y es que de todas las cosas importantes en la vida, la salud seguramente sea la que más

En la vida hay cosas más importantes que las croquetas, pero no muchas. — La vecina rubia (@lavecinarubia) October 29, 2020

Y veremos si no acabamos confinados en casa otra vez...

España poniendo medidas contra el coronavirus. pic.twitter.com/Q3W5bvfvcJ — La vecina rubia (@lavecinarubia) October 28, 2020

Cada comunidad ha decidido sus propias medidas y muchas han optado por los confinamientos perimetrales, varias de ellas hasta el 9 de noviembre.

Para cierre perimetral, el que hacía tu madre cuando fregaba el suelo. — Serthand (@Serthand) October 29, 2020

Pero entre todas ellas, una comunidad ha vuelto a optar por dar el cante. ¿Imagináis cuál?

Europa: Vamos a tomar medidas más duras. Comunidades: Vamos a tomar medidas más duras. Madrid: pic.twitter.com/fbSSTfGD5a — El Jueves (@eljueves) October 28, 2020

Lo de Ayuso en esta pandemia pasará a la historia como el Gobierno regional más infame e irresponsable de nuestra historia reciente.

Ayuso es lo peor de cada casa..

Tiene la caradura de Aguirre, la prepotencia de Aznar, la Chulería de Hernando, el nivel intelectual de Ana Botella, la soberbia de Cifuentes, la ignorancia de Casado y el delirio Verbal de M.Rajoy.. Asusta.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 28, 2020

- Y éstas son las condiciones de movilidad en la Comunidad de Madrid.¿Os ha quedado claro? pic.twitter.com/m7GyLUwc5k — Dios (@diostuitero) October 28, 2020

¿Que Ayuso sea una contracción de AYUDA y SOCORRO ya está dicho? — George Kaplan (@GeorgeKplan) October 30, 2020

No vamos a enumerar todas las que ha liado porque no acabaríamos, pero así por recordar, estaría el escándalo de las residencias, el escándalo de su apartamento de lujo, los menús a base de comida rápida para los escolares, lo de los colegios, lo de las PCR, lo de bajar los impuestos a los más ricos, las dimisiones internas de sus responsables de Sanidad...

Ahora, mientras prácticamente todas las comunidades están tomando duras decisiones, ella sigue empeñada en hacer de todo un sainete y una guerra contra el Gobierno

Cuando todo el planeta esté cerrado, Madrid seguirá abierta.

Podrán ir a la luna, a Marte, a Raticulín... — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) October 29, 2020

La última ha sido la de pedir al Gobierno cerrar Madrid por días. Vamos, que unos días sí y otros no. ¿Cómo te quedas?

Ayuso aplica el "confinamiento Padrón". Unos días cierra Madrid y otros días no. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) October 29, 2020

Madrileños intentando seguir las "medidas" de Díaz Ayuso. pic.twitter.com/Q2R8YLiMGb — Javier Durán (@tortondo) October 29, 2020

¿Ayuso acaba de pedir a Sánchez que le deje confinar Madrid unos días sí y otros no? Ayuso acaba de pedir a Sánchez que le deje confinar Madrid unos días sí y otros no — Toño Fraguas (@antoniofraguas) October 28, 2020

Isabel Díaz Ayuso ha mandado una carta a Pedro Sánchez para pedirle poder cerrar Madrid por minutos. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) October 30, 2020

ÚLTIMA HORA: Ayuso propone cerrar Madrid sólo los días pares que haya luna llena siempre que el día del mes sea múltiplo de siete y no sea martes. "Hacedme caso, sé lo que digo", ha declarado. — Doctor Jekyll (@bicicletagris) October 29, 2020

El Gobierno se une al bochorno. pic.twitter.com/VPjn1Hknna — gerardo tecé (@gerardotc) October 29, 2020

Los responsables de Castilla y León y Castilla-La Mancha no han podido evitar su sorpresa, porque al parecer habían acordado con ella cerrar hasta el 9 de noviembre, pero ella se ha desmarcado sin decirles nada.

Ayuso se plantea no cerrar perimetralmente Madrid, provocando el cierre perimetral de todas las comunidades del país. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) October 29, 2020

Madrileños intentando atravesar Castilla La Mancha y Castilla y León para ir a la playa. pic.twitter.com/WjWkPB2ovr — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) October 29, 2020

Es simplemente de alucinar

- ¿Qué haces Isabel?

- Sembrando el caos. pic.twitter.com/xz47WmeBp3 — Javier Durán (@tortondo) October 29, 2020

Sólo hay una conclusión posible: lo único que quiere Ayuso es llevar la contraria y que se hable de ella. Quién no lo vea que se lo haga mirar.

Si lo de Ayuso estuviera pasando en Catalunya ya estarían pidiendo que salieran los tanques a la calle

Cambia Madrid por Cataluña. Imagina los titulares de ABC, La Razón, El Mundo y El País. pic.twitter.com/t6mbBQLYnU — gerardo tecé (@gerardotc) October 29, 2020

Está tan centrada en llevar la contraria, que ha empezado a llevarse la contraria a ella misma

Ayuso en Cope: "Las reuniones sociales es donde estamos detectando más contagios"

Ayuso permite reuniones sociales de no convivientes en los domicilios de 12 a 6 en pleno Halloween.. Y ahora intentad convencerme que no está como las maracas de Machin.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 29, 2020

Que alguien salve a los madrileños de esta señora, por favor, porque visto lo visto...

SE BUSCA: hombre de unos 60 años, buena salud, profesor de Filosofía y jefe de la oposición a Ayuso.

Lleva desaparecido siete meses..

Si alguien le ve ruego se ponga en contacto con Paco Lobaton..

Se agradece difusión.. ???????????? pic.twitter.com/69S6Q8c77H — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 29, 2020

Lo de la oposición en este país durante la pandemia será recordado en los libros de historia

La estrategia de la leal oposición memetizada pic.twitter.com/4omjCi6ZJG — Xabibenputa (@Xabibenputa) October 29, 2020

Dice Pablo Casado que nos precipitamos en desescalada de junio pero a su vez votó en contra del Estado de Alarma. ¿Cómo te quedas? — Ivanjode (@Ivanjode) October 29, 2020

La izquierda, mientras a lo suyo. A darse garrotazos.

La izquierda andaluza, despedazándose una vez más entre ellos. Y la derecha, poniéndose ciega de palomitas mientras contemplan alborozados el espectáculo ¿Quousque tandem? — Juan Tortosa (@juanjtortosa) October 30, 2020

¿Sabéis quien gana con la división de la izquierda? Exacto. La gente llana estamos cansados. — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) October 30, 2020

Todo mal ¿no? Tranquilos, el Ayuntamiento de Madrid ha econtrado la solución: ¡una bandera de España gigante de led!

Mientras mayores son las vergüenzas (pobreza severa, desnutrición infantil, sanidad colapsada, familias desahuciadas) más grande tiene que ser la bandera para taparlas. ¿Qué tiene que ver la Navidad con el nacionalismo? https://t.co/PjNuZ0eLfO — miguel gonzalez (@mgonzalezelpais) October 30, 2020

No sea que alguno que pasee por la Castellana piense que ha llegado a Uganda — Poco pan y pésimo circo (@pocopan) October 30, 2020

Pocas cosas evocan tanto la Navidad como una bandera. — Nenene (@Nene_nec) October 30, 2020

El nacionalismo español se ha comido la Navidad. pic.twitter.com/Xo7CqPKuPn — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 30, 2020

