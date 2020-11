Fin de semana de protestas violentas en varias ciudades de España contra las restricciones por el coronavirus, que han acabado con varios heridos, entre ellos policías. En ciudades como Madrid, Logroño, Málaga, León o Santander se han podido ver carreras, lanzamiento de objetos, destrozos de mobiliario urbano e incluso robos en alguna tienda, en unas protestas que en la mayoría de casos fueron convocadas para censurar el toque de queda y los confinamientos selectivos. La derecha y la ultraderecha llevan meses criticando con palabras gruesas las medidas de restricción que, al igual que otros países, el Gobierno ha tomado por la pandemia.

El partido ultraderechista Vox se ha pasado el fin de semana alimentando la tensión, al tiempo que sus dirigentes y sus cuentas de Twitter en diferentes territorios lanzaban mensajes contradictorios.

El sábado, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba en Twitter que "hay más motivos que nunca para protestar contra este gobierno que nos arruina. Pido a la policía que proteja el derecho de manifestación". En su mensaje, pedía que se "identifique y detenga" a la "extrema izquierda, los menas e infiltrados que están provocando disturbios y saqueos". Una vez más, la ultraderecha culpando sin prueba alguna de todos los males a los menores extranjeros a los que llama 'menas'.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Ignacio Garriga publicó en su cuenta de Twitter un vídeo de los violentos disturbios, justificándolo: "Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria". Aseguraba. Un día después de haber calentado los ánimos, decía "el vídeo que usé no se corresponde con el mensaje que quería transmitir" y volvía a apuntar a los "menas y antisistema".

Los tuiteros han respondido indignados a esas palabras que apuntan a "menas" y "extrema izquierda" mostrando imágenes de los disturbios, tomadas por medios como Castilla y León Televisión, en algunos de los cuales se puede ver directamente saludos nazis y gritos de 'Sieg Heil':

Medios nacionales: creedme que no pasa nada si se dice que durante estos días, los "disturbios contra el toque de queda" los están protagonizando grupos ultras y neonazis organizados. Uy mira, lo he dicho y no he combustionado ni nada. pic.twitter.com/depHmoH9TM

