"El Melo's cierra, menos Lavapiés": el emotivo homenaje de los clientes tras el cierre de un mítico bar en Madrid

Este año 2020 va a ser recordado por muchas malas noticias. Una de ellas será el cierre por la jubilación de su dueño de un bar mítico del barrio madrileño de Lavapiés, el conocido e inigualable Bar Melo's, una taberna situada en pleno corazón del Madrid más castizo que durante más de cuarenta años permaneció abierta para deleite de miles de madrileños que gozaron de sus míticas croquetas, de sus famosas zapatillas –bocadillos de un kilo hechos con rebanadas de pan gallego, lacón y queso fundido– y de sus increíbles empanadillas.

El Melo's era una cita ineludible para cualquiera que pisara el barrio de Lavapiés. Era un templo, una institución, "uno de los últimos bastiones frente a la gentrificación", como dice una artículo periodístico; podría decirse que un lugar de culto que siempre estaba a rebosar de clientes. Son 40 años, ni más ni menos. Se cierra algo más que un bar: acaba una forma de vida, y no es exageración.

Su dueño, José Ramón Álvarez, un leonés de 65 años que abrió el negocio junto a su mujer, Encarni, un 8 de diciembre de 1979, se ve obligado a bajar la persiana acuciado por los años y la enfermedad. Probablemente otros vendrán, pero ya no será lo mismo: las croquetas no serán iguales, las zapatillas no serán iguales; en realidad ya nada será igual.

Qué bien esto sobre un monumento a la gastronomía contundente que se jubila: el bar Melo’s, en Lavapiés. https://t.co/31qjLAhFuq — Diego Areso (@quintatinta) October 30, 2020

El cierre del Melo's se anunció hace un par de semanas, pero ha sido este pasado fin de semana cuando la noticia se ha viralizado en Twitter, después de que se publicaran varios tuits recopilando algunos de los mensajes de cariño que los clientes dejaron en las persianas metálicas del local. Mensajes de cariño y agradecimiento a toda una vida detrás de una barra.

"Pagaría por tener la receta de tus #croquetas" y otras frases de gastroamor. El famoso bar Melos, de Lavapiés, ha cerrado. Y algunos comensales han dejado en la persiana sus mensajes de gratitud, pena o nostalgia. La alimentación también va de emociones. ???? pic.twitter.com/xNSwca9vSG — Laura Caorsi (@lauracaorsi) October 29, 2020

Los vecinos y clientes del Melo’s están dejando notas de despedida sobre el cierre del local pic.twitter.com/m5vlF5LrvI — El Sereno de Madrid (@Unsereno) November 3, 2020

Tras este tuit fueron muchas las reacciones al cierre del Melo's. Estas son algunas.

????????Después del Bar "Rosa", el "Melo’s" era el hogar de lugareños, puretas y nostálgicos. Qué pena...

Me admiraba cómo era capaz de recordar lo q había tomado cada un@ sin apuntar nada, y con el garito petado. — Iordi Lavfeet (@GorjerSnz) November 2, 2020

En el último año han cerrado el Bar Cerveriz y el Melo's. El Madrid que resista después de la pandemia será muy distinto al que yo recuerdo. ???? — Víctor Liñares (@V_Linhares) October 17, 2020

Pasaré este finde a dejar el mío. Tengo el corazón roto desde que me enteré. — Daria_Mo (@Daria_Mo2) October 29, 2020

Qué más nos puede pasar este año????? pic.twitter.com/uet2f0gEBl — Cristina (@Cristin71272923) November 1, 2020

Madrid pierde sus mejores croquetas. Es una pérdida enorme de patrimonio difícilmente recuperable. — Guillermo Martín (@guillemaror) October 29, 2020

Las zapatillas del Melos eran algo de otro mundo. Una pena — Gary Brocolineker (@Brocoliner) October 29, 2020