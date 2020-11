El camarero madrileño enamorado de Santiago Abascal: "Desde que le vi bebiendo agua en un río, así agachadito, dije 'ese hombre es mío'"

First Dates, ese programa de Cuatro al que acuden solteros y solteras en busca de amor, recibió este pasado martes a Pedro Fernando, un camarero madrileño que frisa la cuarentena (de edad) y que se ganó su minuto de gloria (y de paso aparecer en Tremending, ¡qué mayor gloria que esa!) por su particular, si bien siempre respetable, gusto en materia amorosa. "Mi pareja ideal sería Santiago Abascal. Desde que le vi bebiendo agua en un río, así agachadito, dije 'ese hombre es mío'", contó a Carlos Sobera, presentador del programa, antes de conocer a su cita de la noche.

Fernando también confesó que no había tenido mucha suerte en sus anteriores relaciones y que busca con ahínco un nuevo amor. Eso sí, sorprendió a todos al revelar cuál era su crush. Pues lamentándolo mucho por él, lo lleva claro: Santiago Abascal no va a hacerle mucho caso, nos tememos.

No es necesario recordar que Abascal es el líder de un partido que entre otras muchas cosas criticables es homófobo. Tampoco será necesario recordar cómo algún dirigente del partido ultraconservador amenazó con llevar el desfile del Orgullo Gay de Madrid a la Casa de Campo o, lo que peor, con suspenderlo. Por mucha imaginación que le echemos, no vemos a Santiago Abascal sucumbiendo a los encantos de Fernando.

De todas maneras, no pasa nada. En Tremending no creemos que Santiago Abascal sea la pareja ideal de Fernando. ¿Cómo lo sabemos? Pues por lo que dice el propio Fernando en el programa: dice que sí, que le gustan "los hombres que se visten por los pies", pero que no le gustan las mentiras, que total, "para 15 centímetros no hay que aguantar a ningún cerdo". Que conste que aquí no estamos llamando cerdo a nadie ni tampoco medimos el talento de nadie, pero no lo vemos con Abascal, que como político no le ha hecho ascos a decir alguna que otra mentirilla. Y ahí lo dejamos.

Hay, además, otra razón que haría imposible un romance entre Abascal y este camarero madrileño: Abascal no sólo es homófobo; también es xenófobo, y Fernando, que ha tenido un novio venezolano, asegura que él nunca mira "la nacionalidad": "Yo miro a la persona... y el culo", dice. Pues lo sentimos, Fernando, pero Abascal es justo lo contrario: mira primero la nacionalidad y si se fija en el trasero de alguien es para darle una patada en salva sea la parte, sobre todo si es un migrante.

Menos mal que Fernando tiene claro que un no es un no: "Cuando te dicen sí, es sí, y cuando te dicen no, es que no. La vida me la tomo con tranquilidad. Me gusta disfrutar de una buena compañía, de un buen paseo y, por qué no, de un buen polvo", añadió. Así que creemos que, afortunadamente para él, no se hará muchas esperanzas.

Tendrá que buscar con otro que no sea Abascal, pero nunca se sabe.