¿Es Aguado el ganador del "concurso de tonto del pueblo"? Que le pregunten al equipo de Ayuso

No revelamos ningún secreto (ni tampoco ninguna exclusiva) si contamos a nuestros lectores que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente Ignacio Aguado no tienen precisamente una gran sintonía. Si Ayuso dice "negro", Aguado dice "blanco", pero como quien manda, manda, siempre se impone la primera. Son muchos madrileños los que se preguntan cómo aguanta Aguado tanto desplante por parte de la presidenta madrileña y su equipo. Paciencia no le falta, desde luego.

Este miércoles se ha vuelto a poner a prueba esa capacidad de aguante de Aguado. Les ponemos en contexto: cada miércoles, Aguado ofrece una rueda de prensa después del consejo de Gobierno. Hasta ahí todo correcto. Todo empezó a torcerse cuando en la prueba de sonido, un miembro del equipo de prensa de la presidenta Ayuso, con intención de testar el sonido, en lugar de recurrir al clásico "uno, dos, tres, ¿se me oye?..." pronunció otra frase a micrófono abierto. Pero esperen, que la cadena Ser tiene grabado ese momento...

???? @RadioMadrid | "Concurso de tonto del pueblo": un trabajador se burla del vicepresidente Aguado con el micro abierto https://t.co/sV5J9kyNKO pic.twitter.com/X6lnFiKNd0 — Cadena SER (@La_SER) November 4, 2020

Dice la Ser que al vicepresidente Ignacio Aguado y a su equipo les ha sentado fatal lo del "tonto del pueblo". Mientras tanto, desde la Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo achacan todo a "un problema técnico" (pueden reírse si quieren).

Quizás para quitarle hierro al asunto, o puede que para no quedar como un gruñón ante la opinión pública, Aguado ha publicado un tuit en el que no parece muy afectado, aunque la procesión pueda ir por dentro.

Este año había mucha competencia y he vuelto a perder ???????? https://t.co/eaOq0A6r3d — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) November 4, 2020

Como podrán suponer, la legión tuitera ha emitido su veredicto. Aquí les dejamos algunas de las mejores reacciones.

No me quiere el pepes. pic.twitter.com/UTxBDTVpf6 — pollo maligno (@maligno_pollo) November 4, 2020

Pero respétate un poco hombre. Te tratan como a un felpudo y estás encantado. — Gema MJ (@gmaemejota) November 4, 2020

No te preocupes, Ignacio, en nuestros corazones eres el ganador. — Hank Solo (@Hank_Solo) November 4, 2020

¿Cómo se va a enfadar? ¿Queréis que se que quede sin un buen sueldo? Después de todo lo que ha aguantado, esto es una tontería. — Иван (@ivanr77) November 4, 2020

Hombre, es lo menos que se le puede decir. Lo más correcto hubiera sido:

"concurso de esclavo de la community manager de un perro" — Diego Azul (@diego_rebollo) November 4, 2020

Aguado se ha enfadado tanto al escucharlo que ha decidido seguir apoyando al PP. — Muslo de pollo (@Muslodepollo97) November 4, 2020