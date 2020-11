Elecciones en EEUU, amigos. El mundo en vilo.

Yo soy Guaidó y me autoproclamo Presidente de los USA a ver si cuela.

Todo el mundo muy pendiente

- ¿Qué haces, Santi? - Aquí, estudiando cómo van las encuestas en North Carolina. - ¿Seguro que no estás viendo vídeos de Franco en youtube? - Mira, mira qué pantano... pic.twitter.com/kCHE6k2c6S

Y es que, según de qué país seas, quién sea presidente de EEUU igual te afecta más a ti que a uno de Scranton (Pensilvania).

Queridos americanos. Por favor : no nos mateis. Gracias

Los mapas electorales de EEUU copan los medios ahora mismo

La cosa está entre Trump, el desastre que el mundo ya conoce, o Biden... el otro cheñor que parece que no está tan loco

Bueno, no lo sé...

¿Queréis expertos? Habéis venido al lugar correcto: sólo en Tremending Topic podéis encontrar a los mejores

Si no quieren leer más chistes malos sobre las elecciones de EEUU no michigan.

Vamos con una ronda de análisis de nuestros corresponsales tuiteros. Adelante compañeros:

—No perdamos de vista el Cinturón verde de Massachusetts ni el distrito 3 de Michigan del Sur. Suelen ser decisivos. Por no hablar del sorprendente vuelco en el Condado de Pallacatoosa. —Te lo acabas de inventar, ¿verdad? —¡Penalti en Cincinnapolis!

Ferreras también ha hecho una buena cobertura, no lo vamos a negar. 15 horas el tío

Sus colaboradores también se lo han currado

- DOMENE ESO NO SERAN CHOCOCRISPI - FERRERA LO SIENTO TENGO SUEÑO TENGO HAMBRE - TIENEN WENISIMA PINTA RAPIDAMENTE RESURTADO DE OJAYO VAMONO NO HAY SEREALE KE VARGA pic.twitter.com/pbpu2ftd66

Pero vamos al meollo de la cuestión. La noche ha sido muy intensa, con todo el mundo pendiente de encuestas y escrutinios

Lo he dicho siempre: unas elecciones con más de un candidato son un follón.

La campaña electoral ha sido intensa y hemos visto de todo

Lo cierto es que hay que entender que por allí todo es un poco diferente a la política que conocemos aquí

Para empezar, los resultados tardan mucho más en saberse

Hablamos de dos candidatos muy difer... Hablamos de dos candidatos:

Bueno, en realidad había más candidatos. Kanye West ha dado la batalla hasta el último minuto

Lo único cierto es que el país va a salir muy dividido de estas elecciones. Necesitarán tiempo y ayuda para coser esa división

Los resultados están muy ajustados y están haciendo esperar

Cada voto es crucial

Entre las anécdotas de la jornada, un candidato republicano se ha impuesto en Dakota del Norte... semanas después de morir

Ya están con las excusas para no trabajar, madre mía los políticos. pic.twitter.com/dZtsklg9he

Y bueno, estamos asistiendo a un final de infarto

La ultima hora al publicar esto es que Biden parece tener una ligera ventaja y su equipo dice que podrá declarar la victoria en breve. Veremos qué pasa...

Donald Trump se declaró anoche vencedor de las elecciones antes del recuento, cuando ya se sabía que el voto por correo iba a ser muy importante y que iba a tardar en salir. ¡Ya le vale!

Felipe VI también se autoproclamó ganador sin esperar a los votos. Never forget.

Cuando aún no se habían contado los votos, el tío ya estaba hablando de fraude... Dice que ayer había un resultado y hoy otro. Claro, porque no se había acabado de votar, melón. Ahora se lo están intentado explicar con marionetas...

No exageremos. Trump no asegura que las elecciones enteras de su propio país sean un fraude; solo asegura que aquellos votos que no sean para él lo son.

