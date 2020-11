Noche electoral en EEUU. Los medios y las redes sociales echan humo con unas elecciones disputadísimas en una de las naciones más poderosas del mundo. Por si fuera poco, el polémico presidente de EEUU, Donald Trump, ha calentado aún más todo, proclamándose vencedor y hablando de fraude cuando aún no se conocen los resultados. Una jornada de infarto que los ciudadanos pueden seguir en los medios.

Entre las coberturas televisivas, en Twitter ha llamado poderosamente la atención el especial de 15 horas de Al Rojo Vivo, presentado por Antonio García Ferreras en La Sexta... 15 horas, que se dice pronto.

Y ojo, porque parece que el resultado no se va a conocer rápido

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) November 4, 2020

No puede ser sano estar tantas horas ahí...

Horas y horas, que si Estados bisagra, que si cinturón del óxido, que si declaraciones clave, etc, etc. Con invitados, con cabeceras a lo americano...

No descarto que a las 4 de la mañana aparezca una camarera de Hooters en patines y una bandeja de hamburguesas. #eleccionesEEUUL6 pic.twitter.com/O7vlAsw9LW

Todo lo que no sea que Ferreras acabe el programa vestido como Apollo Creed, bailando al son del Livin’ in America, me parecerá un fracaso de La Sexta. pic.twitter.com/0y7hmC0v2S

— George Kaplan (@GeorgeKplan) November 4, 2020