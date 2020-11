Momentos de emoción a flor de piel en Estados Unidos. Después de que todos los medios de EEUU proyectaran que será el próximo presidente de EEUU, Joe Biden habló y las calles mostraron su alegría después de un escrutinio que se ha prolongado –y se prolongará– durante varios días.

La emoción contenida de los votantes de Biden estalló el mismo sábado y Van Jones, periodista de la CNN, no pudo contener las lágrimas en pleno directo.

"Hoy es más fácil ser padre esta mañana. Es más sencillo ser papá. Es más sencillo decirles a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa. Es más fácil para muchas personas. Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar de que el presidente no te quiere aquí", declaraba en antena en unas declaraciones que se han hecho virales y han sido transcritas por la propia CNN.

Van Jones se emociona con la victoria de Joe Biden: "Hoy es más fácil ser padre. Es importante que tengamos algo de paz, que podamos empezar de cero. Ser una buena persona importa, quiero que mis hijos vean eso". pic.twitter.com/9Q9IgYqGgl — Arturo Bracero (@squaree) November 7, 2020

Van Jones continuaba su discurso: "Si eres un inmigrante, no te tienes que preocupar de que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los dreamers sin razón alguna. Es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido. Lo de No puedo respirar no solo fue George Floyd. Muchas personas sentían que no podían respirar. Cada día te despertabas y veías los tuits, ibas de compras y las personas que tenían temor de mostrar su racismo eran cada vez más agresivas contigo. Y te preocupas por tus hijos, y te preocupas por tu hermana, de que ella pueda ir a Walmart y regresar a su auto sin que nadie le diga nada. Usas mucha de tu energía vital tratando de guardar la compostura", aseguraba.

Antes de finalizar, algo más calmado, quiso mostrar respeto por los votantes de Trump, sin dejar de reconocer que la derrota del ahora presidente es algo que considera positivo: "Esto es muy importante, poder tener paz y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. El carácter del país importa y ser un buen hombre importa. Quiero que mis hijos vean esto, vean esto, es más fácil hacer las cosas por la vía fácil y salirte con la tuya, pero pagas por ello. Es un buen día para este país. Lo siento por las personas que perdieron, no es un buen día para ellos. Pero para muchas otras personas, sí lo es", zanjó un Van Jones emocionado.