¡Lunes!

Lunes 9 de noviembre, para más señas

Además llegan buenas noticias desde Pfizer

—¿Dónde trabajas? —En Pfizer. —No me escupas.

La farmacéutica asegura que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia superior al 90%

La Fase 3 del ensayo termina a finales de noviembre. Será entonces cuando este resultado tan espectacular sea (o no) validado por los reguladores sanitarios.

Nota: Esto es, por ahora, un anuncio de Pfizer y BioNTech. No hay datos públicos ni verificación por otros científicos.

Ole.

Pfizer ha venido desde su planeta a salvarnos con la vacuna, tan malo no era. pic.twitter.com/eRIAs2gxnM

Ya hay otras vacunas por ahí en la carrera

Bien por esos científicos

Pfizer, sí. Los mismos de la Viagra

Pfizer afirma que su vacuna, no solo es efectiva al 90%, también te pone el rabo como un extintor. pic.twitter.com/hcr9LtegNv

A mí lo de la vacuna de Pfizer me da un poco igual, yo siempre echo 20 euros de Viagra.

Su duro trabajo parece que dará sus frutos

Ya sabíamos que de esto sólo nos podía sacar la ciencia

Pero vamos a repasar un poco las noticias de los últimos días. Este fin de semana, Joe Biden se proclamó vencedor de las elecciones en EEUU tras conocerse las proyecciones que le dan como ganador definitivo

- No me siento bien, Mike. pic.twitter.com/QpWcEYLXtm

En otras palabras: parece que tenemos presidente electo. Muchos ya lo están celebrando en todo el mundo

Otros no, claro.

Yoe Biden es una marioneta de Podemos.. Que no hay huevos a decirlo?? .. Sujetame el quinto cubata.. pic.twitter.com/ERmzsFGdOj

Biden será un soplo de aire fresco

— The Raven (@the_raven77) November 8, 2020

A ver, no nos vamos a engañar. ¿Cómo decirlo? Tampoco es que Biden venga a salvar a los pobres del mundo, ¿eh?

Lo que pasa es que, claro, al lado de Trump...

"Es un fraude. Me han dicho que en Arizona han puesto papeles en las ventanas para que no se vea qué hacen con los votos".

Donald Trump sigue en sus trece y no reconoce la derrota. De hecho ha anunciado una batalla en los tribunales...

NO POR FAVO SOLO UN RATITO MA pic.twitter.com/g06yzYmHkD

Aquí en España seguimos a nuestras cositas. Conociendo más detalles de los tejemanejes del rey emérito, que se van acumulando

— Hijo, he entrado en la isla de los famosos. — Isla de los mafiosos. — Eso. pic.twitter.com/wckhyLKPlY

— The Raven (@the_raven77) November 9, 2020

-Una mierda, guay!! Me robó la cartera, el muy joputa!!!

-Hostia, qué guay, no??

-A mí una vez se me pinchó una rueda del coche, y paró un motorista a ayudarme y resulta que era el Rey Juan Carlos.

Ojo porque según publican los medios, Juan Carlos I ya tiene tres investigaciones abiertas, el crac. La de las supuestas comisiones del AVE a La Meca, la de las tarjetas de crédito y ahora otra por un supuesto blanqueo de capitales

Por si fuera poco, este fin se semana se ha publicado que Hacienda ya está investigando la compra de una yegua a Victoria Federica, la sobrina de Felipe VI, por posible blanqueo de capitales. Esto parece una película

Según la doctrina "A caballo regalado no le mires el dentado", el tema de la yegua de Victoria Federica es perfectamente legal.

He leído "la yegua de Victoria Federica" y he parado de leer para no estropearlo.

— CELESSON (@chemapizca) November 8, 2020