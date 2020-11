El revelador hilo en Twitter que explica cómo China ha logrado contener el coronavirus

¿Recuerdan que al principio de la pandemia había quien, como Donald Trump, llamaba al coronavirus el "virus chino"? ¿Se acuerdan de que allá por los meses de enero y febrero, e incluso marzo, se hablaba constantemente de la ciudad china de Wuhan como "el epicentro de la pandemia"? ¿Se acuerdan de que algunos, con mala leche y mucho más racismo, hacían la gracieta del "chinavirus"? ¿Se acuerdan?

Ahora, unos meses después, apenas se habla de China para nada: la incidencia del virus allí es mínima. Muchos se preguntarán cómo ha sido posible que el país en el que se dio el primer caso tenga ahora el virus a raya.

Un tuitero español (@Nyscalo) que vive en Shanghai ha publicado un ilustrativo hilo en el que cuenta con todo detalle el exhaustivo –casi orwelliano– control al que es sometido cualquier viajero, ya sea chino o extranjero, residente o turista, que entra en el país.

Como siempre, creemos que es mejor que nuestros lectores beban de la fuente original antes que contárselo nosotros, pero dejen que les pongamos en antecedentes: si usted quiere viajar a China necesitará un PCR en el país de origen; luego tendrá que hacerse otro en el aeropuerto de destino; de ahí irá a hacer cuarentena de 14 días a un hotel que no podrá elegir; además, su temperatura será controlada al menos dos veces al día y tendrá que hacerse tantos PCR como las autoridades estimen necesarios. Y todo ello entre unas medidas higiénicas y de seguridad inimaginables, con códigos QR, sensores de temperatura y cámaras de por medio. Pero lean el hilo, que no tiene desperdicio.

Vale, la última foto no es la comida del hotel, si no lo que me preparé el primer día que llegué a casa ????

Cada uno aprovecha el tiempo lo mejor que puede. Mi amigo Jorge, deportista redomado, se vio en la misma situación hace apenas unas semanas y el tío se hizo una media maratón en los 8 metros de pasillo con los que contaba en su habitación. When there is a will, there is a way. pic.twitter.com/XhdNLKGQV2

— Nyscalo (@Nyscalo) November 9, 2020