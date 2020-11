"La ultraderecha terraplanista se traga cualquier gilipollez": el último bulo sobre un miembro del Gobierno que circula por internet

Hoy en Tremending toca hacer de servicio público. Este jueves ha circulado por Twitter y WhatsApp un supuesto audio de una entrevista radiofónica a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en la que, también supuestamente, la ministra ha confundido por tres veces a Joe Biden con Bin Laden. No se lo crean: es un bulo. Pese al ruido que ha hecho la ultraderecha en las redes sociales, todo es falso, sin vuelta de hoja. No lo decimos nosotros, lo dice un medio tan curtido en esto de verificar hechos (conocido como fact checking en inglés) como es Maldito Bulo que, además, lo explica muy bien.

No, Arancha González Laya, ministra de Exteriores, no ha confundido a Joe Biden con Bin Laden en una entrevistahttps://t.co/n9a6Zc6mMg — MALDITO BULO (@malditobulo) November 12, 2020

Como bien dice Maldito Bulo, quienes propagan este bulo "no aportan ninguna prueba de que esa persona sea González Laya y algunos comentarios afirman que dicha entrevista es en el programa de Dieter Brandau, pero esta no se ha producido en dicho programa". No hay pruebas, no hay evidencias, no hay nada.

Con ser ya lamentable la mentira, lo peor es la reacción interesada e histérica de la legión tuitera más escorada a la derecha. Sirva como ejemplo este tuit de Fernando Sánchez Dragó dando pábulo a la mentira, aunque él mismo habla de "lapsus".

Eso de que la ministra de Asuntos Exteriores haya confundido a Biden con Bin Laden es un lapsus maravilloso. Lean la "Psicopatología de la vida cotidiana", de Freud. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) November 12, 2020

Luego el propio Sánchez Dragó ha tenido que rectificar:

Sobre mi tuit anterior... Igual es una fake news lo de Biden y Bin Laden. No lo excluyo y, de ser así, presento misdisculpas a la ministra, pero mantengo mi comentario sin referirlo a ella. Por imaginario que sea el lapsus, no deja de ser significativo. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) November 12, 2020

Y eso que el bulo no tiene mucho recorrido y es hasta un poco tonto, pero ha prendido en redes hasta el punto de que Exteriores ha tenido que desmentirlo. Incluso la ministra se ha referido al asunto en su cuenta de Twitter. La ministra también hace una alusión a la reciente polémica que ha habido después de que el Gobierno aprobara la semana pasada el procedimiento de actuación contra la desinformación.

Menos mal que la mayor parte de la legión tuitera aún es sensata. Aquí, como casi siempre, dejamos algunas reacciones:

No es ya que la ultraderecha terraplanista se trague cualquier bulo, es que se tragan cualquier gilipollez. Pedirles que defiendan la justicia social o la democracia es pedirle peras al olmo. Pero si pedirles un poco de amor propio, que no se humillen así. https://t.co/WMaxkOUzL8 — Pablo Echenique (@pnique) November 12, 2020

González Laya tiene más estudios y experiencia que Abascal que sólo ha estado chupando de chiringuitos pero aquí está el facherío difundiendo el bulo de que dijo Bin Laden y no Joe Biden. Mientras tanto Abascal lo único que hace es plantar banderashttps://t.co/5aX7M36q51 — Andoni ???????? ????️‍???? (@Ludger86) November 12, 2020