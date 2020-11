La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender los Presupuestos Generales del Estado, que han salvado el escollo de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Y la caverna, la mediática y la política, ha aprovechado la ocasión para meterse con su forma de hablar como argumento de peso para criticar las cuentas presentadas por el Gobierno de coalición. De nuevo, el acento andaluz de la también portavoz del Gobierno como recurso de menosprecio y burla.

Levantó la liebre una crónica firmada por Jorge Bustos en El Mundo con el título 'Marijau' Montero habla con lengua de serpiente' con un arranque de los más esclarecedor: "Hasta la irrupción de María Jesús Montero en la escena política, todos pensábamos que el euskera era la única lengua no indoeuropea que se hablaba en España. Hoy sabemos que a nuestro ya complicado mapa idiomático debemos añadir un nueva riqueza: el monterés".

Y esta mañana, en su programa de radio matinal Federico Jiménez Losantos le reía la gracia llamando a la ministra "Gargajesús' y montaba una performance jugando con una mascarilla a modo de capucha etarra. El argumento del locutor predicador es que estos "son los Presupuestos de la ETA y de los comunistas". Obviamente, Twitter se ha llenado de memes y cachondeo. Pero esto es otro cantar.

El revuelo ha llegado hasta las redes sociales, que se han llenado de mensajes de críticas y vejaciones hacia Montero. Muchos detractores del Gobierno y simpatizantes de la ultraderecha estaban esperando una nueva oportunidad para demostrar su estrechez de miras y hacer chistes al respecto. Pero lo cierto es que menospreciar en pleno año 2020 el acento y la forma de hablar de alguien para criticar su trabajo no hace ninguna gracia.

Menos mal que algunos políticos, como Gabriel Rufián (ERC) o Pablo Echenique (Unidas Podemos) han salido en defensa de la ministra en su intervención en el pleno del Congreso. "Yo quiero decir algo antes de nada. Frente a la caverna, frente a los cavernícolas, frente a sus lacayos, señora ministra, ¡viva el acento andaluz, viva!", ha arrancado su discurso Rufián mirando a Montero con una sonrisa.

También Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha salido en defensa de Montero en el Congreso: "Señora ministra, los ataques de la ultraderecha a usted por su acento son repugnantes. Tengo que decirle que a mí me encanta su acento y me encanta escuchar acento andaluz en esta Cámara. Me encanta", ha señalado.

Y en cuanto ha tenido ocasión, Montero le ha agradecido el gesto:

Para Montero ya no es novedad tener que defenderse de los ataques a costa de su acento. Desde que llegó al ministerio de Hacienda, y más tarde, a la portavocía del Ejecutivo, el foco sobre su trabajo ha aumentado y también lo han hecho las críticas por su acento. El pasado mes de abril, por ejemplo, en una entrevista en la Cadena SER tuvo que señalar que "la forma de hablar de los andaluces expresa la riqueza, la pluralidad de nuestra tierra y creo que el que cada uno de los ministros y ministras hablemos en nuestro acento, pone de manifiesto lo rica que es España, la capacidad de integrar culturas que tienen los diferentes territorios de nuestros país".