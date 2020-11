"Yo es que ahora mismo ya estoy vacunada. Estoy inmunizada porque ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos". Son las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea madrileña. Responde así a las críticas de la oposición que le ha reprochado que no haya guardado una cuarentena, después de que uno de sus colaboradores diera positivo en Covid-19.

En su intervención, Ayuso aseguró que ella no va a hacer una "cuarentena que no es necesaria de cara a la galería" e insistió con lo de estar "vacunada": "Si yo puedo estar aquí porque estoy vacunada, lógicamente tendré que seguir con mis obligaciones con total normalidad".

"Estoy vacunada, estoy inmunizada porque tengo anticuerpos. No voy a hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería. Lo importante es estar donde uno tiene que estar y no de postureo"

Ayuso es tajante. Pero ojo, no se puede garantizar que no contagie ???? pic.twitter.com/XGmJ5Lv7SL

