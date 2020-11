¡Viernes!

Viernes 13, ojo

Acabamos una semanita completa. Vamos, hemos tenido hasta una guerra de robots...

Menudo 2020 estamos viviendo...

Pero todo esto puede estar en vías de acabar. Esta semana nos han dado una buena noticia: la farmacéutica Pfizer anunció este lunes que su vacuna protege al 90% frente a la covid-19.

Sí, sí, Pfizer. Los de la Viagra

Y ojo, que hay más vacunas por ahí, la de Oxford, la de Moderna, la china, la rusa...

Pero este porcentaje de efectividad, si se confirma, sería una noticia genial

Bueno, espera, que los rusos han anunciado después que la suya tiene una efectividad aún mayor. Del 92%.

Y ojo, debe haber incluso más vacunas por ahí, porque Ayuso ha dicho que ella ya está "vacunada"

- Y la toco así y ya estoy vacunada. - Señora presidenta, es que creo que la cosa no es así. - jaja, tanto jaleo para esto. - A ver cómo se lo explico. - No mexplique nada y privaticen el hospital nuevo ese que acabo de encontrar la vacuna. - Pero es que... pic.twitter.com/XKl6b2dDml

Aún así, si todo va bien, será un enorme reto vacunar a una gran parte de la población mundial. Para empezar, la de Pfizer al parecer se tiene que conservar a temperaturas de unos 80 grados bajo cero....

OMS: No podéis almacenar la vacuna, no tenéis instalaciones con suficiente frío.



80 grados bajo cero... Madre mía

ME HE PUESTO LA VACUNA DE #Pfizer A -80.C Y NO ME HA PASADO NADA... pic.twitter.com/a5rovqen3W

— HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) November 11, 2020