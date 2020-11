El alumbrado navideño en Madrid se encenderá la última semana de noviembre y, como máxima novedad, el Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida, va a colocar enormes banderas de España de luces LED en varias zonas de la ciudad.

Tras esta jugada, Almeida quiso evitar polémicas y dijo: "No crispemos la Navidad".

"No tiene otro ánimo que el de simbolizar que todos tenemos que estar más unidos que nunca. Es más lo que nos une que lo que nos separa. La bandera no excluye a nadie", dijó Martínez-Almeida. Sin embargo, en redes sociales le han querido recordar otros revestimientos que no gustaron tanto.

Gasto innecesario de dinero VS Gasto súper necesario. Y dirán que no es homofobia ????. pic.twitter.com/bCW0VuabFr — Aaron Duran (@aarongmduran) November 13, 2020

El tuit va sobre la gran hipocresía de algunos que criticaron lo primero y ahora jalean y adoran lo segundo. Por los que no lo han entendido. — Aaron Duran (@aarongmduran) November 13, 2020

El tuit hace referencia a la última campaña de Correos durante la semana del Orgullo, ampliamente criticada por la derecha, a pesar de que generó beneficios y visibilizaba la libertad sexual.

La iluminación, que ha cosechado algunas críticas, ha sido tendencia estos días.

Y esto forma darte de la Comunidad de Madrid para salvar la navidad en la capital, más banderas pero en lucecitas en vez de hacer algo para la gente que lo está pasando realmente mal o reforzar la sanidad pública. Realmente indignante. pic.twitter.com/wY2SbJhBc8 — ℰ???? ????????????????ℴ ????ℯ ????ℴ???? ????????????????????. (@ChicoTatus) November 11, 2020

El Ayuntamiento de Madrid se acaba de gastar en plena pandemia 3,17M€ en la iluminación de Navidad y ha colocado una bandera gigante de España de 15m con luces LED en la Castellana. Mientras en el Hospital Infanta Sofía de Madrid hay 16 camas UCI cerradaspic.twitter.com/EMayzAtcXl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 11, 2020