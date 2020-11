"Lo han conseguido: abandono, tiro la toalla": el desesperanzador hilo de un joven que se ha quedado sin poder investigar en España

España invierte en el sector de la I+D+i sólo el 1,24% del PIB, una cifra muy alejada de la media de la UE (del 2,12) y de los países europeos que lideran el gasto en ciencia e innovación, como Suecia, Alemania o Austria, en los que ese gasto supera el 3%.

Partiendo de este dato, el siguiente hilo que se ha viralizado en Twitter no sorprende tanto. Es la historia de @sdesiensia, un tuitero que reconoce que se ha quedado fuera en la carrera por la investigación.

El joven cuenta cómo no ha obtenido una beca para seguir investigando y que da por cerrada esa etapa, imposible de desarrollar en España por la falta de financiación pública.

Ayer se publicó la lista de adjudicados de los contratos para jóvenes doctores de la @AndaluciaJunta . Contra todo pronóstico, no me la han concedido. (sigo)

Desde que volví de Roma tras doctorarme con honores en medicina molecular del cáncer no he parado de buscar Postdoc en diferentes laboratorios y todos me han respondido lo mismo: nos encantaría, pero no tenemos pasta.

— S de Siensia (@sdesiensia) November 14, 2020